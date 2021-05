Pink a făcut un show de neuitat la Billboard Music Awards 2021

Pink și-a încântat fanii cu un medley al hiturilor ei la Billboard Music Awards 2021, unde a primit Icon Award. Dar partea cea mai spectaculoasă a recitalului ei de la Microsoft Theater din Los Angeles a fost apariția pe scenă alături de fiica ei de 9 ani, Willow Sage Hart.

Cele două au interpretat duetul lor de succes, Cover Me in Sunshine, suspendate în aer, un moment de tandrețe și bucurie pură, care s-a transmis către toți cei care au fost martorii show-ului.

Piesa, care a fost lansată înainte de Ziua Îndrăgostiților, este rezultatul unei carantine pe care cele două și-au petrecut-o bucurându-se la maxim de relația mama-fiică. „Aruncăm cântecul ăsta-n lume fără alt motiv decât speranța că vă va aduce dulceață, soare și confort,' a declarat atunci Pink.

După ce Willow a părăsit scena, cântăreața de 41 de ani a cântat cel mai recent single al său, All I Know so Far, apoi a trecut prin câteva dintre cele mai îndrăgite piese ale sale: Get the Party Started, So What, Blow Me (One Last Kiss), Who Knew și Just Like A Pill, finalizând cu Just Give Me a Reason.

Pentru această seară extrem de specială, în care Jon Bon Jovi i-a înmânat trofeul, Pink a optat pentru o ținută all-black – o rochie neagră, cu tutu, și o jachetă din piele, decupată.

Starul a vorbit recent, într-un interviu acordat revistei People, despre cum i-a crescut pe Willow și pe fiul ei mai mic, Jameson (4). „Sunt complet ciudați și veseli și iubesc fiecare clipă cu ei,” a spus Pink. „Chiar și zilele grele sunt o binecuvântare.”

„Willow este o ciudată. Ador asta,” a mai spus ea despre fiica ei. „De asemenea, îi place să dea petreceri și să danseze cu mine după cină, și asta e foarte distractiv.”

Pink a lansat recent documentarul P! Nk: All I Know So Far, care este disponibil pe Amazon Prime Video.

Foto: Profimedia, Twitter