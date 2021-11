Pavel Stratan, declarații despre căsătoria fiicei sale cu Edward Sanda: „Mă temeam de lucrul ăsta”

Pavel Stratan a fost invitat în emisiunea „NeREDactat” găzduită de Rodica Ciorănică, iar cu ocazia asta a vorbit despre fiica lui, Cleopatra Stratan, în vârstă de 19 ani, care s-a căsătorit anul acesta cu partenerul ei, Edward Sanda.

În ciuda faptului că mulți s-au arătat surprinși de faptul că artista va face acest pas la o vârstă fragedă, Pavel Stratan a mărturisit că a primit foarte bine vestea, având în vedere că are încredere deplină în Cleopatra și că îl cunoștea deja pe Edward Sanda. „La mine n-a fost surpriză pentru că eu multe dintre lucruri le știam. Pe Edi îl cunoșteam. O cunosc foarte bine pe Cleopatra și niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta, când ea o să facă pasul și dacă o să fie devreme sau târziu. Eu m-am gândit să fie cum a fost la mine, la părinții mei.”

Artistul recunoaște că nu și-a dorit să o influențeze pe Cleopatra cu părerile lui. „Important e cum o să se înțeleagă și după asta ce o să fie. Dar când se întâmplă lucrul ăsta, mai puțin contează. N-am avut nicio reținere, întotdeauna am avut încredere în Cleopatra și totodată mă temeam de lucrul ăsta, să nu intervin cu ceva, să nu îi spun vreo părere Cleopatrei, să-i spun cum văd eu lucrurile, s-o influențez. Pentru că, câteodată, părinții fac greșeala asta. Părinții întotdeauna vor binele copilului. Eu pe Cleopatra am educat-o de mică și toate lucrurile frumoase și bune i le-am spus de mică, nu atunci, înainte să se căsătorească. Atâta încredere am avut în ea, încât în momentele acelea nu trebuia să îi spun ceva, ca s-o influențez”, a spus Pavel Stratan.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează un cuplu din februarie 2020. Au fost inițial foarte buni prieteni și s-au întâlnit cu mai multe ocazii la studioul unde înregistrau piese, iar ulterior relația lor a evoluat. Cei doi s-au cununat religios în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe 22 august 2021, în Chișinău, la câteva zile după ce au făcut cununia civilă, mai exact pe 14 august. La câteva săptămâni de la nuntă, au plecat în luna de miere și au ales să și-o petreacă în Sicilia.

Cleopatra Stratan a decis să nu își schimbe numele de familie, iar soțul ei a vorbit într-o emisiune TV despre motivul pentru care cei doi au luat această hotărâre. „Fiecare cu numele lui. Am zis că dacă suntem amândoi artiști… oricum pe YouTube și la concerte sau în presă, lumea s-a obișnuit ca ea să apară așa și n-avea sens”, a spus Edward Sanda.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro