Patrizia Paglieri s-a despărțit de iubitul italian: „Era prea posesiv”

Patrizia Paglieri a anunțat că s-a depărțit de iubitul ei italian, motivul fiind că acesta era o fire foarte geloasă. Patrizia a dezvăluit motivele pentru care relația lor nu a mai funcționat, fiecare mergând acum pe căi diferite.

Patrizia Paglieri și iubitul ei au decis să se despartă. Vedeta a povestit că de Valentine’s Day nu a petrecut cu nimeni, fiind acum o femeie singură. Cu toate acestea, Patrizia a făcut ceea ce îi place mai mult: a gătit. Ea a povestit pentru Click! că a încheiat relația cu iubitul italian, acesta fiind o fire prea posesivă și geloasă pentru ea.

„De Sfântul Valentin n-am făcut nimic, pentru că nu mai am iubit, dar am gătit. Din păcate, este genul sicilian, prea posesiv. În decembrie am fost cu fiul meu la Londra, la un cuplu de prieteni gay, căsătoriți de 8 ani. Și am pus o poză pe Facebook cu unul din ei, și iubitul a început să fie gelos. Am decis atunci că e mai bine singură, mereu am fost pe cont propriu. Mai ales că eu nu mai stau cu cineva de peste 30 de ani. Am un copil frumos, deștept și muncitor, pe Franci, însă și el își dorește viața lui, să nu mai stăm împreună”, a povestit Patrizia, în exclusivitate pentru Click!.