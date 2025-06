Patrick, fiul Geaninei Ilieș, a fost admis la o universitate prestigioasă din Spania: „Acum sunt conștientă că va pleca, dar o să-l vizitez”

Geanina Ilieș traversează o perioadă intensă din punct de vedere emoțional, după ce fiul ei a fost acceptat la una dintre cele mai apreciate universități din Europa. Cu o inimă plină de mândrie, dar și cu emoțiile firești ale unei mame care își vede copilul plecând de acasă, vedeta se pregătește să îl însoțească în Barcelona, unde va începe o nouă etapă a vieții sale.

Într-un interviu acordat recent, Geanina Ilieș a vorbit cu sinceritate despre legătura profundă pe care o are cu fiul ei, dar și despre momentele de tranziție care se apropie.

„Da (urmează să dea Bacalaureatul n.red.), dar am scăpat de o grijă pentru că el a intrat la facultate deja. S-a pregătit înainte. Mi-a făcut o mare bucurie. Ca mamă pot spune că sunt fericită pentru el. I-am spus mereu că pentru el învață. ‘E important, cel puțin pentru adolescența ta, pentru formarea ta, să ai o stabilitate din acest punct de vedere’, asta i-am spus. Eu zic că am fost o mamă bună, nu am fost o mamă care să vrea ca fiul ei să crească după anumite criterii. Am fost și prieteni, am fost și mamă, în primul rând, și am știut să pun niște limite. Acum are 18 ani și jumătate, e cu un cap mai mare decât mine și încă este obișnuit să mă întrebe dacă are voie să iasă afară, îmi cere permisiunea aceasta. Mi se pare foarte frumos și mi-am dat seama că ne-am format o relație de respect. Permisiunea aceasta cred că ține mai mult de respect. Eu am încredere în el, știu că nu face prostii, știu ce am acasă. Uite că ne-am ținut departe de ele.”, a spus ea pentru viva.ro.