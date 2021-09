Părul lui Nicole Richie a luat foc chiar în timp ce își sărbătorea ziua de naștere (VIDEO)

Nicole Richie a împlinit pe 21 septembrie vârsta de 40 de ani. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere, însă a avut parte și de un incident neașteptat.

Nicole Richie a publicat pe contul ei de Instagram un clip în care în timp ce se apleacă să sufle în lumânări, părul ei începe să ia foc. Atunci când și-a dat seama de ceea ce se întâmplă, ea și alte persoane care se aflau lângă încep să țipe. Una dintre prietenele vedetei s-a străduit să stingă focul. În ciuda acestui incident neplăcut, Nicole Richie pare că și-a revenit repede și a vrut să împărtășească acest lucru și cu urmăritorii ei din mediul online.

Soțul vedetei, Joel Madden, i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere. „La mulți ani, Nicole. Ai făcut ca dragostea să fie fără vârstă, am și uitat câți ani avem”, a scris Joel Madden, fratele lui Benji Madden.

Nicole Richie este cunoscută în special pentru rolul din emisiunea de televiziune The Simple Life, alături de Paris Hilton, dar și pentru aparițiile din Chuck, Kids in America și Eve. De asemenea, s-a îndreptat către o carieră și în industria modei și a lansat un brand, House of Harlow 1960.

Nicole Richie și Joel Madden și-au început relația în decembrie 2006, iar în 2010 s-au căsătorit. Au împreună doi copii, pe Harlow și pe Sparrow. Într-un interviu din luna iulie a anului 2021, vedeta a vorbit despre experiența ei ca mamă în timpul pandemiei. „Am învățat să ascult și să fac o pauză. Am considerat întotdeauna că e important să ieși afară și să fii în natură, dar a devenit o adevărată necesitate din momentul în care toată lumea a fost închisă în fața calculatoarelor. Chiar a trebuit să facem un efort să ieșim afară, să fim în natură.”

