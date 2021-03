Paris Jackson are un nou iubit și este vorba despre un actor celebru. Mai exact, bărbatul alături de care Paris Jackson apare în mai multe imagini postate pe Instagram este actorul Emile Hirsch, cunoscut pentru roluri din filme precum Into the Wild sau The Girl Next Door.

Actorul în vârstă de 35 de ani a postat mai multe imagini pe contul lui de Instagram în care apare în ipostaze romantice alături de Paris Jackson, fiica în vârstă de 22 de ani a regretatului Michael Jackson.

Fanii actorului au fost luați prin suprindere de imaginile cu cei doi și i-au asaltat cu felicitări și întrebări cu privire la relația lor. Printre celebritățile care au reacționat la fotografii se numără și actrița Kate Bosworth, alături de care Emile Hirsch filmează în prezent pentru pelicula The Immaculate Room.

Actorul a avut recent o relație cu modelul Elisha Herbert, cei doi fiind surprinși de paparazzi în numeroase ocazii la plimbare prin New York.

În ceea ce o privește pe Paris Jackson, ea s-a despărțit în luna august a anului trecut de Gabriel Glenn, după doi ani de relație. La câteva ore după apariția unui nou video din seria numită Unfiltered: Paris Jackson And Gabriel Glenn, cei doi s-au despărțit. Cu toate că în acel video Paris Jackson, în vârstă de 22 de ani, mărturisea că: „Gabe a avut un impact foarte mare asupra vieții și inimii mele într-un mod în care nu pot descrie. Și nu pot să îmi imaginez viața fără el”, potrivit TMZ, ei au decis să meargă pe drumuri separate.

Paris Jackson și Gabriel Glenn au devenit oficial un cuplu în aprilie 2018. Paris a mărturisit în cadrul unui episod din seria de pe Facebook faptul că ei s-au cunoscut în 2017. „Am petrecut trei zile împreună și într-o săptămână deja locuiam în rulota lui.”

Fiica lui Michael Jackson a dezvăluit recent că s-a confruntat cu automutilarea. „Mă tăiam și ardeam singură. Nu am crezut nicio clipă că aș putea să mor de la asta, pentru că eu controlam lama. Știam cât de adânc mă tai, iar asta făcea parte din eliberarea dopaminei”, a declarat cântăreața și actrița într-un nou episod din Unfiltered.

