Orlando Bloom, vizită în Ucraina. Ambasadorul UNICEF s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu actorul britanic și ambasadorul UNICEF, Orlando Bloom , care a promis să sprijine țara în reconstrucția infrastructurii pentru a răspunde nevoilor copiilor. Actorul promite „ajutorul umanitar și proiectele de reconstrucție a infrastructurii menite să asigure interesele copiilor ucraineni”, conform unei declarații postate pe pagina de Instagram a președintelui ucrainean.

În timpul întâlnirii cu șeful statului ucrainean, actorul a declarat că este „impresionat de curajul și rezistența ucrainenilor care, în ciuda războiului, rămân puternici”. Zelenski a subliniat importanța creării unui mediu sigur pentru copiii ucraineni, atât pentru cei care se află în țară, cât și pentru cei forțați să plece. De asemenea, el l-a rugat pe Bloom să direcționeze eforturile pentru a furniza adăposturi antirachetă pentru școli.

„ Războiul distruge copilăria copiilor ucraineni. Mii de școli din Ucraina au fost deteriorate sau complet distruse. Aproape 2,7 milioane de elevi ucraineni sunt forțați să studieze online sau într-un format mixt. Aproximativ 1,5 milioane de băieți și fete ucraineni sunt expuși riscului de a dezvolta depresie, anxietate și alte probleme psihologice. Toți știm ce a adus această agresiune și cât de la scară largă trebuie să fie eforturile lumii pentru a o opri și pentru a reconstrui Ucraina după război. În cadrul întâlnirii, am discutat proiecte de ajutor umanitar, probleme de reconstrucție concentrate în mod specific pe interesele copiilor. @unicef și echipele noastre vor lucra în mai multe direcții, apropiind victoria și readucând o copilărie fericită copiilor ucraineni. „, a scris Zelenski pe Instagram.

În timpul călătoriei sale, Orlando Bloom a vizitat orașele Kiev și Irpin, precum și orașul Demydiv, lângă capitală, „unde a văzut consecințele teribile ale războiului care a durat în țară timp de peste un an”, se menționează în descrierea imaginilor postate în mediul online.

La întâlnire au participat și șeful Biroului Prezidențial, Andriy Yermak; Consilierul – Comisarul Președintelui pentru Drepturile Copilului și Reabilitarea Copiilor Daria Herasymchuk și echipa UNICEF, condusă de Murat Shahin.

Potrivit fundației umanitare „Salvați Ucraina”, doar 324 din cel puțin 16.200 de copii estimați că au fost luați din Ucraina și ținuți de Rusia s-au întors în țară împreună cu familiile lor, fundațiile voluntare și statul tratând fiecare caz în parte în absența unui mecanism unic pentru repatrierea lor.

Orlando Bloom a fost una dintre vedetele care s-au implicat activ în campaniile de ajutorare a refugiaților ucraineni, care au fugit din calea războiului. Actorul de la Hollywood, care este și ambasador UNICEF, a călătorit pentru a-i susține pe oamenii greu încercați și a povestit detalii emoționante despre experiențele pe care le-a trăit alături de ei.

„Am călătorit mult în calitate de ambasador al bunăvoinței UNICEF, dar recenta mea călătorie în Moldova, o țară situată la granița sudică a Ucrainei, cu resurse limitate pentru a face față sutelor de mii de refugiați care au sosit acolo în ultima lună, este ceva ce nu voi uita niciodată. Am văzut mame sosind la graniță în stare de șoc și epuizate după călătorii lungi și chinuitoare pentru a scăpa de bombe și bombardamente. Am văzut familii care au plecat atât de repede încât bunurile lor s-au redus doar la hainele pe care le poartă. Am văzut copii care aveau ursuleții de pluș preferați, nesiguri de ceea ce avea să urmeze.”, a spus Orlando Bloom pentru People.