OFICIAL: Cine sunt cei doi prezentatori ai emisiunii Dancing on Ice – Vis în doi

Sâmbătă, 5 martie, de la ora 20.00, Antena 1 dă startul unui spectacol fabulos pe gheață – Dancing on Ice – Vis în doi, spectacol ce îi va avea ca amfitrioni pe Ștefan Bănică și Irina Fodor.

„Mă bucur că încep un proiect nou în televiziune și că voi lucra cu echipa cu care am mai lucrat ani buni, tot în televiziune. Îmi place că fac parte dintr-o emisiune care se realizează pentru prima oară în România, Dancing on Ice – Vis în doi, pe care o voi prezenta alături de Irina Fodor. O emisiune extrem de ambițioasă, ținând cont de dificultatea pe care o întâmpină concurenții, care dansează în timp ce patinează. Plus că, după mulți ani, iată, în sfârșit, o emisiune live, cu totul altceva față de o emisiune înregistrată. Adrenalina va fi mult mai mare și responsabilitatea asemenea. Și, chiar dacă am facut peste 100 de emisiuni în direct, timp de 4 ore, recunosc că tot am emoții. Ne vedem la Dancing on Ice – Vis în doi, live, sâmbătă (5 martie), de la ora 20.00, la Antena 1.”, a declarat Ștefan Bănică.