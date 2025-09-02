Oana Radu și partenerul ei, Șerban Balaban, au ales o destinație romantică pentru nuntă: „Mă căsătoresc pe 4 septembrie”

Oana Radu a dezvăluit unde și când va face nunta cu Șerban Balaban.

Oana Radu și partenerul ei, Șerban Balaban, au ales o destinație romantică pentru nuntă: "Mă căsătoresc pe 4 septembrie"

Oana Radu se pregătește să spună „da” alături de logodnicul ei, Șerban Balaban, peste doar câteva zile. Artista va purta rochia de mireasă pe 4 septembrie, în cadrul unei ceremonii organizate pe plaja Azimuth din Mamaia, unde cuplul își va oficializa relația începută în 2024. Cererea în căsătorie a venit la sfârșitul anului trecut, în timpul unei vacanțe romantice la Paris, la aproximativ un an după divorțul de Cătălin Dobrescu.

Oana Radu, detalii despre nuntă

În această perioadă, Oana Radu traversează una dintre cele mai fericite etape ale vieții sale. Pe lângă succesul artistic, cântăreața radiază de emoție și nerăbdare pentru marele eveniment alături de toboșarul Șerban Balaban.

„Mă căsătoresc pe 4 septembrie. Ceremonia este în Mamaia pe plaja Azimuth…”, a declarat Oana Radu pentru Viva.ro, reflectând entuziasmul și emoțiile de pe ultima sută de metri a pregătirilor.

Cei doi și-au făcut relația publică în vara anului trecut, iar în primăvară, Oana a filmat videoclipul piesei „A LU LI”, purtând o ținută albă care a stârnit speculații că s-ar fi căsătorit deja.

„Eram la filmările videoclipului și am zis să facem o poză împreună să pară că ne-am căsătorit, avem și buchet și tot ce trebuie. Bine, ținuta pe care au comentat-o mulți în sens negativ este o ținută pe care Șerban m-a lăsat să o inventez dintr-un corset pe care îl aveam și două bucăți de material pe care le-am tăiat noi acasă.”, a explicat artista la Spynews TV.

De asemenea, Oana și Șerban au vorbit despre nunta lor încă din primăvară, în cadrul podcastului lui Bursucu, rugându-l să le fie naș de cununie.

„Cei mai apropiați oameni, 300 – 400. Vezi că dacă te pui naș trebuie să mă ajuți să-mi schimb ținutele. Minim trei (n.r.: ținute vrea să schimbe). Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum.”, a mai dezvăluit Oana Radu.

Cum l-a cunoscut pe soțul ei

După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, toboșarul trupei sale, Șerban Balaban. Recent, vedeta a povestit cum a început idila dintre ei.

„După ce eu și Cătălin ne-am separat și am hotărât că o luăm pe drumuri diferite, eu aveam nevoie de un bărbat în care să pot avea încredere, pentru că erau chestii de bărbat de făcut și eu nu le puteam face, spre exemplu managerierea trupei, a drumurilor, a concertelor și organizarea repetițiilor. Și așa fac un miliard de chestii și era foarte complicat. Trebuia să fie cineva de care băieții să asculte, aveam nevoie de un lider și ușor, ușor ne-am apropiat, că inevitabil… Noi am discutat de la început că am nevoie de un ajutor în business-urile pe care le am și a fost super încântat să facă și altceva pe lângă muzică. I-am propus un procent, dar nu m-a întrebat vreodată de banii ăia. Era mâna mea dreaptă. Să nu se interpreteze că Șerban a fost amantul meu secret, că nu e cazul de așa ceva. Relația noastră a început câteva luni după divorț”, a povestit Oana Radu în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Citește și:
Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire'

foto: Instagram

