O scrisoare deschisă a artiștilor din România a stârnit controverse

Prin intermediul unei scrisori deschise adresate premierului Ludovic Orban, ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, și vicepremierului Raluca Turcan, artiștii din România cer să fie incluși în schema de ajutor de stat în ceea ce privește sprijinirea sectorului cultural.

„SCRISOARE DESCHISĂ

Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban

Domnului Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu

Doamnei Vicepremier Raluca Turcan

Stimată Doamnă, Stimați Domni,

Am luat la cunoștință că Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a elaborat un proiect de schemă de ajutor de stat pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activități au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Însă am constatat cu surprindere că artiștii nu sunt incluși în planul Guvernului. Citind cele cinci măsuri vizate în schema de ajutor de stat am observat că acestea se adresează doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri și evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale și stand-up comedy, vânzătorilor de bilete, librarilor și editorilor, artiștii nefiind incluși în niciuna dintre aceste măsuri.

Considerăm că existența sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artiști. Vă rugăm să includeți în schema de ajutor de stat și această entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorării sectorului cultural.

Cu considerație, ai dumneavoastră,

Adda, Alb Negru, Alessia, Alexia, Ami, Amna, Anda Adam, Andreea Bănică, Antonia, Alex Mladin, Bella Santiago, Bere Gratis, Bogdan Gridan, Bogdan Medvedi, Carla’s Dreams, Cargo, Cezar Guna, Compact, Connect-R, Cristina Vasiu, Dara, Datina, Debu, Delia, Delia Rus, Diana Brescan, Direcția 5, DJ Project, Doddy, Edward Maya, Edward Sanda, Ellianne, EMMA, Etno, Fidas, Florin Ristei, Florian Rus, Friends, Gabriel Huiban, Gipsy Casual, Gloria & Balkan, Gran Error, Holograf, Hevito, Ho-ra, Horia Brenciu, Hvnds, Inna, Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro, Iris – Nelu Dumitrescu, Ionică Moroșanu, Jo, Jerry-Co, Kempes, Lavinia Goste, Lora, Loredana, Marius Zorilă, Manuel Riva, Mark Stam, Matteo, Maximilian, Mellinna, Misha, Misha Miller, Mr. Vik, Narcotic Sound, Olivia Addams, Paula Seling, Puya, Ro-Mania, Roxana Nemeș, Roxen, Ruby, Sasha Lopez, Shift, Sickotoy, Smiley, Sonny Flame, Spike, Sylvia by dj Rynno, Ștefan Bănică, Tavi Clonda, The Motans, Tobi Ibitoye, Trooper, Vama, Viky Red/ Pax, Voltaj, Vunk, wrs, 3 Sud Est, 6teen”, se arată în scrisoare.

SCRISOARE DESCHISĂ Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban

Domnului Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu

Doamnei… Publicată de Tudor Chirilă pe Luni, 23 noiembrie 2020

După ce Tudor Chirilă a publicat pe pagina sa de Facebook această scrisoare, foarte mulți s-au arătat indignați și au lăsat comentarii în care criticau demersul, dar și semnatarii scrisorii. „chiar ai nevoie de niște bani de la stat? Sau este pur și simplu orgoliul din tine care îți spune „eu de ce nu?”, „Și totuși, unii din semnatarii acestei scrisori cu siguranță nu sunt muritori de foame nici măcar în aceste condiții de pandemie, spre deosebire de alte categorii sociale într-adevăr afectate”, „Marea majoritate (săracii de ei/ ele ) au rămas fără bani de botox, de silicoane și de tatuaje fără număr. RUȘINE, Tudor Chirilă! În țara asta sunt copii fără număr care se culcă nemâncați și care nu au parte de educație”, „Unii de pe listă au vile cu 2-3 etaje, nu cred că suferă de ajutor din partea statului”, sunt câteva dintre comentariile primite de Tudor Chirilă pe pagina sa.

În urma controverselor apărute, Tudor Chirilă a făcut și o serie de clarificări, spunând că scrisoarea nu este inițiată de către el. „Scrisoarea deschisă nu este inițiată de mine (mi-ar fi plăcut să o fac) și sunt de acord că ea putea să includă un număr mai mare de artiști, dar cred că e mai important că ea există decât că nu întrunește un număr de semnături relevant. În ce mă privește, fac parte din categoria artiștilor care se poate susține în această perioadă, dar consider că vocea mea se poate pune și în slujba celor care nu sunt atât de vizibili/vocali. Detractorii nu se gândesc însă că Vama, de exemplu, nu înseamnă doar Tudor Chirilă, ci un grup de 10 oameni cu dificultăți financiare considerabile afectați de lipsa posibilității de a performa în profesiile lor. Vama, ca multe alte trupe sau entități, înseamnă tehnicieni și instrumentiști, profesioniști ai industriei de spectacol”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

În luna septembrie, vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că festivalurile Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle şi Summer Well vor fi sprijinite de Guvern, informează Agerpres.

Miercuri, 18 noiembrie, Raluca Turcan a anunțat că în urma discuţiilor cu reprezentanţi ai domeniului cultural-artistic românesc, a fost decisă implemetarea unei scheme de ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi. Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru susţinerea sectorului cultural sunt entităţi de drept privat care au avut activitate în ultimii 2 ani în artele spectacolului, artele vizuale, patrimoniu, carte, audiovizual şi educaţie culturală, potrivit Adevărul.

Foto: Instagram Tudor Chirilă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro