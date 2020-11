Antonia a încheiat divorțul de fostul soț. Ce spune cântăreața despre nunta cu Alex Velea

Antonia a finalizat divorțul de Vincenzo Castellano, fostul ei soț, cu care s-a căsătorit în 2011. În 2013 s-au despărțit și au împreună o fiică, pe nume Maya.

Divorțul dintre Antonia și Vincenzo Castellano a fost puternic mediatizat, având în vedere că a durat șapte ani. Antonia a confirmat într-un interviu pentru Click! că divorțul s-a încheiat și a făcut primele declarații despre o posibilă nuntă cu Alex Velea. „Am încheiat divorţul. În ceea ce priveşte nunta, nu ne gândim acum la acest aspect, pentru că nu este un moment în care astfel de evenimente pot avea loc.”

Artista a mai vorbit și despre cum a fost anul acesta pentru ea. „A fost un an bun, în ciuda vremurilor pe care le trăim. Cu multe reuşite, cu piese lansate, cu îndeplinirea visului de a ne muta în casă nouă.”

Antonia a mărturisit că a fost un an dificil din cauza faptului că nu a putut să o vadă pe fiica ei, Maya, din cauza restricțiilor de călătorie impuse și momentan ea locuiește în Italia cu tatăl ei. Chiar dacă nu s-au văzut, continuă să vorbească prin intermediul mai multor platforme. „Vorbesc zilnic cu Maya, ne vedem pe Facetime, vorbim pe Whatsapp etc. Însă a fost cel mai greu an, pentru că a fost dificil să ne vedem din cauza pandemiei. Sper din suflet că la anul, lucrurile să îşi revină şi să fie mai simplu să călătorim!”, a spus Antonia pentru Click!.

Antonia și Alex Velea sunt împreună de aproximativ 8 ani. Ei au împreună doi băieți, Dominic și Akim.

În aprilie, anul trecut, instanţa l-a recunoscut pe Alex Velea ca fiind tatăl copiilor ei, Akim şi Dominic, şi tot anul trecut, în iulie, artistul a reuşit să-şi treacă numele şi în actele copiilor, de unde a dispărut definitiv numele Castellano, informează PRO FM.

Foto: Instagram

