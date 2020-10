O conversație înregistrată pe ascuns arată că Melania Trump ar fi fost surprinsă de faptul că revista Vogue a ales-o pe Beyoncé pentru o copertă

„Anna (Wintour) i-a dat coperta ediţiei din septembrie a Vogue – total, total, total, cu totul – lui Beyoncé. A angajat un fotograf de culoare şi este primul fotograf de culoare care face o copertă pentru Vogue”. Așa și-a exprimat uimirea Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, după ce editorii Vogue au ales-o pe Beyoncé pentru a apărea pe coperta ediției din iulie 2018 a revistei.

Înregistrarea a fost făcută de Stephanie Winston Wolkoff, pe vremea când era prietenă cu Melania Trump, iar conversația a fost făcută publică acum de NBC. Discuția cu Wolkoff, care a lucrat un deceniu la Vogue, avea ca temă plecarea multor editori importanți de la celebra revistă de modă.

Beyoncé nu a dorit să comenteze această înregistrare, dar Melania Trump a atacat-o pe Stephanie Wolkoff prin purtătoarea de cuvânt: „Narcisimul ei nu cunoaşte limite, această femeie este o impostoare. Aceste înregistrări audio sunt alese cu mâna şi prezentate fără context. Să îi fie ruşine pentru această încercare continuă de asasinare a caracterului şi ruşine NBC pentru că abordează această bârfă”.

Stephanie Wolkoff a lucrat la Casa Albă pe funcția de consilier, dar a fost obligată să plece după un control privind cheltuielile făcute de Comitetul Prezidenţial de Inaugurare, din care ea a făcut parte. Aceasta este autoarea cărții Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady și a spus că a făcut acele înregistrări telefonice pentru „protecția și siguranța ei”. Săptămâna trecută, Departamentul de Justiţie a acţionat-o în judecată pe aceasta pentru încălcarea acordului de confidenţialitate pe care l-a semnat când lucra la Casa Albă.

Cartea Melania & Me cuprinde povești despre experiența lui Winston Wolkoff la Casa Albă, despre relație de prietenie cu Melania, dar și despre funcția de consilier pe care a avut-o pentru aceasta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

