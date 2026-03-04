Noi detalii despre infidelitățile lui Bill Gates. Miliardarul confirmă relațiile extraconjugale din trecut

Bill Gates a confirmat recent că a avut două relații extraconjugale, în contextul controverselor legate de relația sa cu Jeffrey Epstein.

Bill Gates a confirmat recent că a avut două relații extraconjugale în trecut, una cu o jucătoare de bridge și alta cu o fiziciană, declarații care aduc noi detalii despre viața sa personală și despre controversele care l-au înconjurat în ultimii ani. Informațiile au fost relatate inițial de People și apar în contextul în care numele cofondatorului Microsoft a fost din nou asociat cu relația sa controversată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Potrivit publicației, miliardarul în vârstă de 70 de ani a facut o serie de declarații sincere despre infidelitățile din timpul căsniciei cu Melinda French Gates într-o întâlnire internă organizată săptămâna trecută cu angajații fundației sale. În cadrul discuției, a recunoscut că a avut două relații în afara căsniciei, una pe care o descrie drept personală și alta legată de mediul profesional.

„Am avut relații extraconjugale, una cu o jucătoare rusoaică de bridge pe care am întâlnit-o la evenimente de bridge și una cu o fiziciană rusă în domeniul nuclear pe care am cunoscut-o prin activități profesionale”, a declarat el.

Un purtător de cuvânt al lui Gates a precizat pentru People că antreprenorul „a vorbit deschis, răspunzând în detaliu la mai multe întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

Declarațiile au apărut într-un moment în care relația lui Gates cu Jeffrey Epstein a revenit în atenția publicului, după ce Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut publice o serie de documente care includeau e-mailuri mai vechi ale finanțatorului. În acele mesaje, Epstein susținea că Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală de la „fete din Rusia” și că ar fi încercat să ascundă situația de soția sa de atunci.

Reprezentanții lui Gates au respins aceste acuzații. În cadrul întâlnirii cu angajații fundației sale, acesta a vorbit și despre relația cu Epstein, recunoscând că întâlnirile cu acesta au fost o greșeală.

„A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu Epstein”, a spus Gates, adăugând: „Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victime sau cu femeile din jurul lui”.

El a subliniat, de asemenea: „Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”.

În ceea ce privește relația cu jucătoarea de bridge, presa americană a identificat-o anterior ca fiind Mila Antonova. Potrivit unui articol publicat în 2023 de The Wall Street Journal, aceasta l-ar fi cunoscut pe Gates în jurul anului 2010, când avea aproximativ 20 de ani, la evenimente dedicate acestui joc.
Despre fiziciana cu care Gates spune că a avut o relație se cunosc foarte puține detalii, în afară de faptul că cei doi s-ar fi cunoscut în context profesional.

În paralel, relațiile personale ale lui Gates au fost analizate și în contextul unei investigații interne desfășurate de Microsoft. Potrivit relatărilor anterioare ale People, compania a investigat în 2019 o plângere conform căreia Gates ar fi încercat să inițieze o relație intimă cu o angajată a companiei în anul 2000.

Gates a părăsit consiliul de administrație al companiei în 2020. La acel moment, un purtător de cuvânt declara că antreprenorul a avut „o relație extraconjugală în urmă cu aproape 20 de ani” cu o femeie neidentificată, care „s-a încheiat amiabil”, și susținea că retragerea din consiliu „nu a avut nicio legătură cu această situație”.

Totuși, The Wall Street Journal a relatat ulterior că acuzația venită din partea angajatei ar fi stat, de fapt, la baza deciziei de a părăsi boardul companiei. Publicația a menționat că femeia era inginer, fără a-i face public numele.

În toată această perioadă, Bill Gates era căsătorit cu Melinda. Cei doi și-au oficializat relația în 1994 și au împreună trei copii: Jennifer Gates, Rory Gates și Phoebe Gates. Separarea lor a fost anunțată în 2021, iar la acel moment, potrivit reprezentantului său, Gates a admis că a avut o relație cu o angajată Microsoft „cu aproape 20 de ani” înainte.

Melinda Gates, dezvăluiri despre divorțul de Bill Gates

Într-o apariție în emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert', Melinda Gates a recunoscut că „a trebuit' să pună capăt căsniciei cu Bill Gates din motive sfâșietoare.

„Am învățat că, pentru a avea o relație de încredere — ceea ce îmi doream într-o căsnicie —, ambii parteneri trebuie să fie sinceri unul cu celălalt. Iar dacă nu există sinceritate, nu poate exista nici intimitate, nici încredere. Așa că, în cele din urmă, a trebuit să plec.”

 În trecut, ea a declarat că s-a separat de Bill Gates din cauza infidelității acestuia și a legăturilor lui cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, decedat între timp.

Melinda Gates, declarații despre dosarul Epstein

La începutul acestei luni, Melinda Gates a avut o reacție publică după publicarea noilor e-mailuri din dosarul Epstein care îl menționează pe fostul său soț, Bill Gates. Declarațiile sale vin după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice o serie de documente care includ ciorne de e-mailuri atribuite lui Epstein.

Potrivit PEOPLE, documentele includ ciorne vechi de ani ale unor e-mailuri pe care Epstein și le-ar fi trimis lui însuși. În acestea, el îl acuza pe cofondatorul Microsoft că ar fi contractat o infecție cu transmitere sexuală și că i-ar fi cerut sprijinul.

Un mesaj din 18 iulie 2013 spunea: „Ca și cum nu era suficient, apoi, cu lacrimi în ochi, m-ai implorat să șterg e-mailurile legate de BTS-ul tău, de solicitarea ta de a-ți furniza antibiotice pe care să i le dai pe ascuns Melindei și de descrierea penisului tău”.

La rândul său, Melinda French Gates a abordat subiectul într-un interviu acordat pentru NPR, în podcastul Wild Card.

„Cred că, la nivel de societate, trecem printr-un moment de confruntare cu realitatea. Nicio fată, nicio fată nu ar trebui să fie pusă vreodată în situațiile în care au fost puse acele fete de către Epstein și de tot ce se întâmpla cu diverșii oameni din jurul lui”.

Ea a adăugat: „Este sfâșietor, nu? Îmi amintesc că aveam vârsta pe care o aveau acele fete, îmi amintesc când fiicele mele aveau acea vârstă”.

Referindu-se la propria experiență, Melinda a declarat:

„Pentru mine, personal, este greu când apar astfel de detalii, pentru că îmi aduc aminte de niște perioade foarte, foarte dureroase din căsnicia mea. Dar am mers mai departe”.

Tot în interviul pentru NPR, ea a subliniat că responsabilitatea clarificării faptelor nu îi aparține.

„Orice întrebări rămân, despre lucruri pe care nici măcar nu pot începe să le cunosc în totalitate, acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă, nu eu. Și sunt foarte fericită că sunt departe de tot noroiul care exista acolo”.

