Nimeni nu mai tace!

Pe langa Weinstein, si magicianul David Blaine este acuzat de viol. Tarantino stia de abuzuri, dar n-a facut nimic, iar Channing Tatum inceteaza colaborarea cu casa de productie a mogulului.

Recent, Lupita Nyong’o a scris pentru The New York Times experientele sinistre pe care le-a avut cu Harvey la inceputurile carierei sale. Aparent, actrita declara ca a fost si ea, la randul ei, avertizata la Hollywood de ce fel de om este Weinstein si a trait-o pe propria piele. Prima data a invitat-o la el casa la un film, impreuna cu familia sa. Lupita a aceptat, insa nu stia ca aceasta invitatie presupunea luatul pranzului in doi la un restaurant din oras si o sesiune privata de masaje. Aceasta a fosa terifiata de modul sau de abordare si de felul in care ii place sa arate ca detine controlul, spunandu-i chelnerului: “Adu-i ceea ce iti spun eu. Eu sunt cel care plateste nota”, ca reactie la faptul ca ea nu voia sa isi comande alcool. Mai mult, cativa ani mai tarziu, Harvey a invitat-o din nou in oras si au luat cina impreuna. Insa, acesta insista sa termine de mancat la el in camera de hotel. Cand Lupita a refuzat, a facut-o incapatanata si i-a explicat ca daca vrea sa fie actrita “trebuie sa fii dispusa sa faci astfel de lucruri.” Apoi s-a laudat cu numarul mare de actrite cu care s-ar mai fi culcat si cum s-au lansat ele datorita lui. Lupita a refuzat, ca atare, sa lucreze vreodata cu el.

Channing Tatum, a anuntat ca rupe toate legaturile cu compania lui Weinstein, ca urmare a scandalului. Acesta a declarat ca el si co-producatorul Reid Carolin vor intrerupe munca pentru adaptarea romanului „Forgive Me, Leonard Peacock” a lui Matthew Quick, care istoriseste viata unui baiat distrus de abuzul sexual. Pe langa aceasta, si-a arata toata sustinerea pentru femeile care au indurat hartuiri si injurii din partea lui Weinstein.

Nu acelasi lucru il putem spune despre Tarantino, o legenda a cinematografiei, care, aparent, stia “de zeci de ani” despre abuzurile facute de Harvey dar nu a spus nimic ca sa le protejeze pe actrite. Tarantino si cu Weinstein au lucrat impreuna la filme precum „Pulp Fiction”. Insa, tot el spune ca “am stiut indeajuns, cat sa fac mai mult.” Pana si Mira Sorvino, fosta partenera a lui Tarantino, l-a acuzat pe Weinstein de abuz. “Am marginalizat aceste incidente, acum tot ce voi spune va suna ca o scuză ieftină,” declara regizorul.

Pe langa acestea, David Blaine, magicianul superstar, este acuzat de Natasha Prince, fost model, ca ar fi violat-o in casa sa din Londra, in 2004. Ea sustine ca David ar fi drogat-o si ar fi abuzat de ea sexual, insa acesta respinge toate acuzatiile. Mai mult, el aspus ca va coopera in investigatie, pentru ca “nu are nimic de ascuns.” Prince a ramas cu traume severe dupa incident si nu mai vrea sa taca.

Text: Stefana Macovei

Foto: Instagram