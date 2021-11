Nicoleta Nucă, declarații sincere despre intervențiile sale estetice: „Este corpul meu și fac ce vreau cu el”

Nicoleta Nucă a decis în urmă cu mai mulți ani să se mute în România. Cântăreața este originară din Republica Moldova, iar astăzi se bucură de succes în cariera muzicală.

Nicoleta Nucă este apreciată de către fanii ei pentru sinceritatea cu care a abordat de-a lungul timpului diverse subiecte. Recent, artista a vorbit sincer despre intervențiile sale estetice, după ce o persoană a întrebat-o pe Instagram de ce a apelat la atât de multe schimbări. „Pentru că: este corpul meu și fac ce vreau cu el!! Nu am făcut așa multe schimbări. Schimbarea majoră la față a făcut-o rinoplastia, pe care mi-o doream cu multă vreme înainte să vin în România și să mi-o permit, și pe care am făcut-o și din motive medicale, nu doar estetice. În rest la nivelul feței operații nu am, doar acid în buze. Și ca să-ți zic un secret, aveam acid în buze încă dinainte să vin în România acum 7 ani. De fapt mi-am injectat buzele prima dată la 18-19 ani, pentru că așa mi-am dorit eu.”

Vedeta este adepta schimbărilor de look și nu îi este teamă să experimenteze și să încerce și alte zone stilistice. „Am făcut multe schimbări de look pentru că mă plictisesc să fiu într-un fel (și mi se par destul de plictisitori și oamenii care au același look o viață întreagă), pentru că vreau să descopăr cea mai bună variantă a mea după părerea mea, nu a celorlalți și pe lângă asta, mi se pare că trăiești viața degeaba dacă nu încerci să te redescoperi mereu altfel, să încerci altceva, să te vezi altcumva.

Au trecut aproape 8 ani de când am venit în România!!! Se mai schimbă trendurile în materie de look, fashion, mi s-a schimbat total stilul de viață și alimentar de când m-am mutat aici, am mai pus în ani câteva kilograme în plus pe mine din cauza stresului care declanșează tot felul de probleme psiho-emoționale și fizice și se mai schimbă aspectul fizic și din cauza trecerii anilor”, a adăugat Nicoleta Nucă.

Vedeta a precizat faptul că nu se justifică în fața nimănui, însă a dorit să clarifice acest subiect pentru a nu mai apărea și alte întrebări. Cântăreața a mărturisit că și-a făcut schimbările pe care și le-a dorit, iar persoanele care îi sunt dragi o apreciază pentru ceea ce este cu adevărat. „Mie îmi place de mine acum mult mai mult decât acum câțiva ani pentru că am făcut schimbările pe care mi le-am dorit cu corpul meu și pentru că acum mă iubesc mai mult decât o făceam la 20 de ani! Asta și pentru că nu mai dau nici o importanță părerilor tuturor pseudo-experților, părerologilor și atotcunoscătorilor din jur, care știu doar să critice, să judece și să jignească în diverse moduri.

Nu ți se pare că sunt frumoasă acum? Nici o problemă. Oamenii care contează cu adevărat pentru mine, adică EU și oamenii cu adevărat dragi mă consideră frumoasă așa cum sunt, pentru că sunt mult mai mult decât un „ambalaj frumos” și atât, am atât de multe de spus și mă ascult mult mai mult, și asta contează, de fapt. Frumusețea este în ochii celui ce privește, dar mai ales în a celui ce poate privi dincolo de aparențe și nu judecă”, a povestit Nicoleta Nucă pe Instagram.

