Nicole Cherry a luat o decizie importantă înainte de a deveni mamă: „Mi-am ascultat medicul”

Nicole Cherry va deveni în curând mamă pentru prima dată. Cântăreața în vârstă de 22 de ani este însărcinată în ultimul trimestru și așteaptă cu nerăbdare clipa în care va veni pe lume fetița ei.

Nicole Cherry a fost criticată de câțiva urmăritori de pe rețelele de socializare. Motivul are legătură cu pisica ei. Fanii cântăreței au susținut că nu ar trebui să aibă prin preajmă animalul de companie, având în vedere că urmează să devină mamă. Pentru a pune capăt criticilor, artista a povestit că a discutat deja cu medicul ei despre acest aspect. „Nu mai îmi dați mesaje în legătură cu Lia, că nu e bine în sarcină, că nu e bună pentru copil, că părul, că nu știu ce. Nu-mi dau pisica. Mi-am ascultat medicul. Medicul mi-a spus că nu e nici o problemă. E enervant și nu am ce să vă spun drăguț pentru că mă enervează. O iubesc foarte tare. Bineînțeles că vom avea grijă și va fi tunsă când va ajunge Anastasia acasă. Nu o să stea bot în bot cu ea. în momentul în care ai animal te atașezi extraordinar de tare și e ca și cum ai avea copil. Lia o să aibă aceeași viață, atenția de care are nevoie, să o accepte pe Anastasia, și sunt sigură că se vor înțelege de minune”, a spus Nicole Cherry pe Instagram.

Recent, Nicole Cherry a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie. Artista a postat și mai multe imagini cu superbul inel de logodnă primit de la partenerul ei, Florin Popa.

Artista a publicat și o imagine în care apare ținând în brațe un imens buchet de trandafiri. „Asta e ultima, promise! Sunt fericită… nu m-am putut abține. Multumesc pentru mesaje”, a scris artista. Bineînțeles, fanii i-au felicitat în număr impresionant pe viitorii părinți.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Nicole Cherry a mărturisit că nu intenționează să își arate prea mult fetița pe rețelele de socializare. Unul dintre fanii cântăreței a întrebat dacă aceasta va publica, așa cum a devenit deja tradiție printre celebrități, imagini cu fiica ei, Anastasia, imediat după naștere, pe rețelele sociale. Se pare, însă, că fanii vor avea de așteptat, pentru că vedeta nu își dorește să își expună copilul prea curând. „Simt că e mai bine să crească puțin. Nu îmi place ideea să o afișez încă din prima zi de viață”, a răspuns ea.

