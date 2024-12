Nicole Cherry a împlinit 26 de ani. Artista, imagini inedite din vacanța de ziua ei

Nicole Cherry sărbătorește o zi specială, împlinind 26 de ani, și a ales să petreacă acest moment alături de cei mai dragi oameni într-un loc deosebit din Europa. Artista se află în Londra, un oraș care emană farmecul sărbătorilor de iarnă, iar postările sale pe rețelele sociale sunt o dovadă a fericirii și energiei pozitive care o înconjoară.

Cântăreața radiază de bucurie, având alături familia sa. Nicole a ales să își petreacă ziua într-un loc fermecător, iar fotografiile publicate arată cât de minunat se simte în acest cadru magic. Un desert cu o urare în limba română a fost o surpriză plăcută în această zi specială.

Alături de soțul ei, Florin, Nicole se bucură de o relație puternică și plină de momente frumoase. Cu fiecare an care trece, cuplul înfruntă provocările împreună, consolidându-și legătura. Astăzi, în mijlocul unei sărbători, Nicole reflectă la tot ceea ce a realizat alături de familia sa și la iubirea care le unește.

Nicole Cherry și Florin Popa au pregătit o petrecere de vis zilele trecute pentru fiica lor, Anastasia, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 3 ani. Evenimentul a fost plin de surprize, iar micuța s-a bucurat de prezența prietenilor săi și a personajelor preferate din desenele animate.

Cu această ocazie specială, cei doi părinți au organizat o petrecere memorabilă, pe care Nicole a documentat-o pe rețelele de socializare. În fotografiile publicate, se pot observa decorurile impresionante, pline de baloane colorate și locuri tematice pentru poze, care aveau numele Anastasiei scris cu litere mari.

Pentru bucuria copiilor, evenimentul a inclus un loc de joacă bine echipat, cu tobogane și o piscină cu bile colorate. Meniul a fost unul deosebit, cu pizza și un candy bar încărcat cu dulciuri apetisante. Punctul central al petrecerii a fost tortul, decorat cu personajele preferate ale Anastasiei, având o nuanță veselă de verde.

Nicole Cherry, care își dedică mult timp și energie creșterii fiicei sale, a declarat că, deși este o experiență minunată, rolul de mamă vine și cu provocări. Artista a subliniat că fiecare etapă a copilăriei este o oportunitate de învățare atât pentru ea, cât și pentru micuță. Totuși, echilibrul dintre cariera muzicală și viața de familie nu este întotdeauna ușor de gestionat.

„E foarte frumos, mai ales că fiecare etapă vine cu frumusețea ei și ne bucurăm din plin de tot ce ne învață Anastasia, pentru că învățăm foarte multe lucruri de la ea. În general să fiu prezentă în evenimentele importante atât pentru cariera mea, cât și pentru Anastasia, e greu să am acest echilibru între carieră și rolul de mămică”, a spus Nicole Cherry , pentru Spynews.ro.

De când s-a născut Anastasia, Nicole Cherry trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei și încearcă să se bucure de fiecare moment alături de fiica ei. Artista a vorbit acum ceva timp despre cum reușește să se împartă între viața de familie și proiectele profesionale.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a declarat Nicole Cherry în interviul acordat publicației Adevărul.