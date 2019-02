Naomi Campbell are un nou iubit, în vârstă de 25 de ani

Supermodelul Naomi Campbell are un nou iubit, ea și artistul Liam Payne, în vârstă de 25 de ani. Cei doi au lăsat deoparte flirtul pe Instagram (care a dat naștere primelor zvonuri) și se pare că sunt câteva luni de când cei doi au început să se întâlnească, potrivit The Sun.

Astfel, Liam este „înnebunit după Naomi și el „nu poate crede ce noroc are”, a declarat o sursă pentru această publicație. Cei doi se pare că s-au văzut în New York și în Londra, unde ei au mers la un show Davido Adeleke. La acest eveniment ei au fost surprinși împreună, gesturile de afecțiuni fiind nelipsite, potrivit martorilor.

„Ei sunt cu siguranță o pereche și s-au văzut des”, a declarat o sursă pentru The Sun. „Liam crede că ea este uimitoare și frumoasă și a declarat că timpul lor intim a fost uimitor. El chiar pare că o place și se poartă ca și nu poate crede ce noroc are.”

Naomi Campbell și Liam Payne se pare că ar fi început să vorbească inițial pe Instagram în ianuarie, flirtând prin comentarii, însă este posibil să fi existat o legătură între ei înainte de a arăta asta în public.

Liam Payne, care a cântat în formația One Direction, a avut o relație cu Cheryl Cole, cea care făcea parte din jurie The X Factor când artistul avea 17 ani. Cei doi au împreună un copil în vârstă de un an, Bear.

