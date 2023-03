Motivul pentru care Andreea Marin a fost certată de fiica ei: „Ea nu mă iartă”

Andreea Marin are o relație excelentă cu fiica ei, Violeta. Adolescenta are acum 15 ani și urmează un liceu privat din București, având mari planuri pentru viitor. În calitate de invitată la emisiunea „Teo Show”, vedeta a dezvăluit detalii despre fiica ei și care sunt motivele de „ceartă” între ele.

Andreea Marin a intrat pe platoul emisiunii lui Teo Trandafir, la Kanal D, cu zâmbetul pe buze și plină de energie. Vedeta a dezvăluit detalii pe care nu le-a spus în cei 30 de ani de carieră ai săi, inclusiv despre aspectul său fizic.

Teo Trandafir i-a făcut un compliment Andreei Marin pentru felul în care arată și pentru schimbarea de look. Aceasta și-a tuns părul scurt și l-a vopsit blond. Mulți oameni au felicitat-o pentru transformarea sa, însă fiica ei Violeta nu ar fi fost la fel de încântată de schimbarea de look.

Vedeta a afirmat că nu se simte confortabil atunci când își tunde părul prea scurt, deoarece acest lucru îi afectează imaginea și felul în care se percepe. În prezent, încearcă să își lase părul să crească încet, pentru a găsi un echilibru care să îi ofere încredere în sine. Chiar și așa, ea este criticată de fiica sa Violeta pentru tunsoarea părului, care o consideră mai puțin feminină. În schimb, Andreea apreciază că această tunsoare îi oferă o notă de prospetime și modernitate, iar fiica sa este mereu sfătuitorul ei de încredere.

„Nu sunt eu. Adică nu mă simt în pielea mea dacă sunt prea deschisă la păr. Acum o iau înapoi, ușor, ușor, îl mai închid câte puțin. Cred că echilibrul e mama tuturor celor bune. În primul rând, ea nu mă iartă pentru că am tuns părul scurt. Sunt certată mereu: ‘Mami, mi-ai promis că îl lași din nou să crească‘. Adevărul e că îmi place comoditatea asta, că am o linie fresh. Ei nu. Probabil că mama în ochii copiilor e cea mult mai feminină, cu părul lung, Zâna cea bună, ca să zic așa. Treaba asta prea modernă, tăietura dreaptă, cumva nu se potrivește cu profilul ăla”, a spus Andreea Marin, care a recunoscut că mereu o are ca sfetnic pe fiica Violeta.