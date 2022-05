Monica Bîrlădeanu dezvăluie motivul pentru care s-a întors în România: „Am luat decizii ferme”

Monica Bîrlădeanu este cunoscută pentru cariera în actorie, jucând de-a lungul timpului în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci.

Monica Bîrlădeanu a locuit multă vreme, mai exact 13 ani, în America, însă a decis să revină în țară. Într-un interviu pentru Antena Stars, actrița a dezvăluit care este motivul pentru care a făcut această alegere. Monica Bîrlădeanu a recunoscut că familia a determinat-o să se întoarcă în România.

„Sunt momente frecvente de liniște și de neliniște. Nu trăiesc într-o liniște continuă. Mie mi se pare că asta s-a întâmplat în ultimii ani, când am revenit în România și când am luat decizii ferme în legătură cu viața mea. A fost foarte prielnică revenirea. Familia este unul dintre motivele pentru care m-am întors. Cu siguranță, ăsta a fost de importanță majoră și mai ales că, în ultima vreme, pe măsură ce trecea timpul, înțelegeam cu totul altfel importanța familiei.”

Monica Bîrlădeanu a vorbit și despre relația pe care o are cu fratele ei. Actrița a povestit că Petru face muzică pentru filmele regizorului Iura Luncașu și este mândră de realizările lui.

„Petru face muzică cu Iura Luncașu, la filmele lui. Într-un fel, cultura cinematografică sau apetitul pentru cinema, cumva… asta aș vrea să cred că s-a împrumutat de la mine. Am și crescut împreună, am evoluat împreună. Ne-am mutat împreună la București. L-am expus la tot felul de genuri muzicale pe care eu le-am considerat necesare și mie mi se pare că asta a ajutat. Eu n-am niciun fel de contribuție decât asta la carierea lui și la identitatea lui artistică în momentul ăsta. Este un artist fabulos”, a adăugat Monica Bîrlădeanu.

