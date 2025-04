Monica Bîrlădeanu, detalii surprinzătoare despre viața ei, după nunta cu Valeriu Gheorghiță: „Totul s-a așezat exact așa cum trebuie”

Monica Bîrlădeanu trăiește o perioadă de împlinire în toate aspectele vieții sale. Actrița se află într-un moment bun al carierei sale și este entuziasmată de lansarea unui serial la care a lucrat anul trecut.

De asemenea, aceasta se pregătește să revină pe platourile de filmare pentru un alt proiect la sfârșitul acestui an. Monica a mărturisit că este nerăbdătoare ca noul serial să ajungă pe ecranele telespectatorilor, dar și că va continua să filmeze noi producții.

Actrița a preferat să păstreze suspansul și să nu ofere indicii prea clare. Ea a menționat că nu vede personajele în termeni de „pozitiv” și „negativ”, ci mai degrabă ca fiind complexe și nuanțate.

Cât despre viața sa personală, Monica Bîrlădeanu a confirmat că se simte împlinită și mulțumită. După nunta cu Valeriu Gheorghiță, actrița pare să se bucure de un echilibru perfect în viața sa.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz.

Într-un interviu acordat recent, actrița a mărturisit că în ultima vreme pune mai mult accent pe alimentație și sport.

„După 40 de ani, este vorba de efort de vigilență. Nu o să vă mint, nu o să vin să vă spun că nu fac absolut nimic și așa arăt eu genetic. Nu, oameni buni! Facem eforturi: nu mâncăm pâine albă, nu mâncăm zahăr (deși astăzi am mâncat puțin). Pâine nu consum deloc! Există niște lipii fără gluten, care sunt proteice și sunt ok. Humusul îl consum destul de greu fără pâine. Gluten deloc și nici zahăr. Făina și zahărul sunt foarte periculoase pentru corpurile noastre, al meu în speță. Când consum făină am constat că mă pufoșesc. (…) Clar e nevoie și de sport! În acest moment sunt la etapa de ridicat greutăți, am trecut de Pilates. Fac antrenamente serioase de trei ori pe săptămână”, a povestit ea pentru Click.