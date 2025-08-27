Monica Anghel a fost operată. Prin ce intervenție a trecut artista și cum se simte acum: „Am luat cea mai bună decizie”

Monica Anghel le-a dezvăluit fanilor săi că a trecut printr-o operație. Artista a oferit mai multe detalii despre ce intervenție este vorba și despre care este starea ei de sănătate actuală.

Monica Anghel, primele declarații după ce s-a operat

Pe contul ei de Instagram, Monica Anghel a făcut primele declarații după ce a trecut printr-o operație. Din cauza unei probleme cu vederea, cântăreața a fost nevoită să apeleze la o intervenție, fiind vorba despre un implant de cristalin. De această dată, operația a fost făcută la ochiul drept, iar săptămâna următoare va repeta procedura la ochiul stâng.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat Domnul Doctor alături de echipa dânsului, o echipă FANTASTICĂ. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a fost mesajul transmis de Monica Anghel pe Instagram.

Monica Anghel, despre criticile după ce a slăbit

Monica Anghel continuă să fie un exemplu de determinare, după ce a reușit să slăbească 40 de kilograme din motive medicale. În cadrul unui interviu acordat recent, artista a explicat cum își menține forma fizică, dezvăluind că un stil de viață disciplinat și alimentația atentă sunt esențiale pentru ea.

Deși transformarea a atras atât admirație, cât și critici, Monica Anghel mărturisește că nu este cu nimic mai diferită ca om, însă acum se simte mult mai bine în pielea ei.

„Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine”, a spus artista pentru revista VIVA!

Artista a vorbit deschis și despre accidentul suferit la echitație, eveniment care i-ar fi putut afecta grav sănătatea.

„Nu am avut nevoie de curaj, s-a întâmplat și asta a fost. A fost o neatenție din partea mea. Nu eram echipată corespunzător. Da, în primul rând, neatenție. Nu am fost atentă. Ce m-a speriat cel mai tare atunci când s-a întâmplat accidentul respectiv a fost că mi-am spart nasul și că va fi nevoie de operație de deviație de sept. Dar, din fericire, nu a fost nevoie de așa ceva, doar s-a ciobit puțin piramida nazală. În rest, nu a fost nimic grav, nimic complicat.”

