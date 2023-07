Momente dificile pentru Monica Anghel. Fiul artistei a fost operat de urgență: „Am renunțat la concerte, la tot”

Monica Anghel a trecut prin clipe dificile după ce fiul ei de 11 ani a suferit un accident și și-a fracturat piciorul în trei locuri, necesitând aplicarea unui ghips. Cu toate că spera să nu fie atât de grav, osul nu s-a sudat corespunzător, astfel că Aviv a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Această experiență a tulburat-o profund pe artistă, care a fost alături de cel mic în aceste momente.

Artista a povestit la Antena Stars cum s-a produs accidentul lui Aviv. Potrivit declarațiilor sale, micuțul se juca în iarba umedă, moment în care a alunecat și s-a lovit puternic. După ce a stat cu piciorul în ghips mai bine de o lună, acum se află în perioadă de recuperare, iar Monica Anghel și-a anulat toate evenimentele pentru a putea fi alături de fiul ei și a-l îngriji.

„Da, Aviv a avut un accident banal, era iarba udă, a alunecat nu știu cum, a avut fractură de peroneu, maleolă și tibie. A avut piciorul în ghips o lună și ceva. I-au pus două tije, acum a început recuperarea, o să mergem la bazin. I-a fost foarte greu și lui și nouă. Am renunțat la concerte, la tot, ca să am grijă de el. El e cel mai important, eu sunt mâna de fier, soțul meu îi face toate poftele, dacă ne certăm de la ceva, de la asta ne certăm. Și eu am fost afectată perioada cu copilul, acum simt așa fizic”, a declarat Monica Anghel, la Antena Stars, citat de Unica.ro.