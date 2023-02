Cum reușește Monica Anghel să se mențină în formă: „Am grijă ce mănânc”

În ultimii ani, Monica Anghel a slăbit enorm, iar fanii au observat schimbarea prin care a trecut artista. Unii dintre aceștia sunt curioși să afle mai multe detalii despre stilul ei de viață și dieta pe care o ține.

În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Monica Anghel a dezvăluit cum anume reușește să se mențină în formă. În 6 ani, artista a slăbit 43 de kilograme și a făcut mai multe schimbări în ceea ce privește alimentația ei.

În continuare, Monica Anghel a spus ce face în momentul în care îi este poftă să mânânce ceva dulce. Pe lângă zahăr, cântăreața a mai renunțat și la alimentele procesate.

„Cafeaua o beau tot fără zahăr. Eu, când simt nevoia de dulce, mănânc fructe și m-am învățat cu chestia asta. Și spuneam că atunci când iau câte o linguriță de ceva dulce, când mă mai duc pe la știe ce petrecere, realmente simt toate chimicalele posibile și imposibile în prăjitura aceea sau ce este. Mai fac în casă diverse dulciuri , dar fără zahăr. Pentru că sunt tot soiul de înlocuitori care sunt sănătoși și prepar genul acesta de dulciuri în casă și chiar sunt foarte ok. Am mai renunțat, total, la alimentele procesate, care sunt îngrozitor de nocive. Nu zic că nu mai iau, rareori, câte o feliuță de mezel de poftă, dar vreau să spun că după o feliuță de mezel, începe să mă doară stomacul când le consum. Și atunci de ce să nu le elimin?”

Monica Anghel a dezvăluit și ce anume cuprinde alimentația ei. Artista se consultă și cu o nutriționistă, iar o dată pe an merge și la detox.

„Mă simt foarte bine, mai mănânc și carbohidrați, mănânc și tărâțe de ovăz. (…) Mănânc de toate: grătar cu salată, ciorbă cu carne, ciorbă de legume, mănânc spanac, mănânc, nu stau nemâncată. Doar că am grijă ce mănânc. În principiu, mănânc doar de două ori pe zi, o masă la 12 și una la 18. Evident că nu fac lucrurile acestea de capul meu. (…) O dată pe an merg la Brașov și merg la detox și îmi fac tot ce am nevoie. Am înțeles și eu că trebuie să am și eu prioritate în viața mea, să fiu sănătoasă pentru membri familiei mele”, a declarat Monica Anghel pentru viva.ro.