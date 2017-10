Modul surprinzator in care Jennifer Lopez a debutat la Hollywood

Putini stiu ca Jennifer Lopez si-a inceput cariera in 1991 ca dansatoare pentru trupa de succes la acel moment New Kids on the Block.

Insa ea s-a facut remarcata abia dupa ce a aparut in show-ul tv “In Living Color”, in rolul Fly Girl.

Dupa ce a obtinut acest rol Jennifer Lopez s-a mutat din New York in Los Angeles si a devenit o prezenta constanta in acest show, pana in 1993.

Lopez a fost cea care a decis sa puna capat colaborarii cu show-ul tv pentru a se pregati serios pentru o cariera in actorie, iar rezultatele s-au vazut dupa patru ani, cand a obtinut rolul principal din filmul “Selena”.

In timpul participarii sale la showul “In Living Color”, Lopez a lucrat alaturi de o alta actrita foarte cunoscuta, Rosie Perez, care a fost si coregraf.



Daca esti curioasa cum arata Jennifer Lopez la debutul ei la Hollywood, tot ce trebuie sa faci este sa urmaresti video-ul de mai jos.

