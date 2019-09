Miley Cyrus și noua ei iubită, Kaitlynn Carter, s-au mutat împreună

O sursă a declarat pentru People faptul că cele două deja s-au mutat împreună și se simt foarte bine. „Ele stau împreună și sunt foarte fericite. Miley se descură foarte bine. A trecut peste despărțire. Nu are niciun regret. Iubește să fie cu Kaitlynn.”

Căsnicia dintre Miley Cyrus și fostul ei soț, Liam Hemsworth, s-a sfârșit în urmă cu o lună, când Liam a decis să depună actele de divorț. Inițial, după ce au apărut în presă primele imagini cu Miley Cyrus și Kaitlynn Carter sărutându-se în vacanța pe care au petrecut-o în Italia, Liam ar fi fost rănit la vederea acelor imagini, însă nu era deloc surprins că Miley ar fi avut o nouă relație.

„Liam o iubește pe Miley și este rănit, dar el este conștient de ce a făcut ea. Cei doi s-au despărțit de puțin timp”, a declarat o sursă pentru Entertainment Tonight. Comportamentul lui Miley nu l-a șocat pe Liam. În ultimele luni, cei doi au purtat discuții referitoare la o pauză în relație. Liam s-ar fi supărat din cauza unor lucruri din trecutul lui Miley, iar în momentul acela Miley i-ar fi spus că are nevoie de spațiu. „Era deja ceva cunoscut în relația lor”, a spus aceeași sursă.

De asemenea, aceeași sursă a mai spus și că nimeni nu se aștepta ca Miley Cyrus să înceapă o relație cu Kaitlynn Carter. „Miley și Liam se iubesc și întotdeauna o vor face. Cei mai mulți dintre prieteni speră ca cei doi să se împace. Nimeni nu crede că relația dintre Miley și Kaitlynn este una serioasă, ci mai degrabă o distracție.”

Ceea ce l-a făcut pe Liam Hemsworth să depună actele pentru divorț ar fi fost această „deschidere cu privire la noua relația” a lui Miley. „El ar fi vrut să se împace, dar toate imaginile cu ea și Kaitlynn au fost cele care l-au determinat să depună actele de divorț. Liam provine dintr-o familie destul de conservatoare și familia lui s-a speriat atunci când a auzit că cei doi s-au despărțit.”

În același timp, zilele trecute, Miley scria pe contul ei de Twitter faptul că nu infidelitatea a pus capăt căsniciei dintre ea și Liam. „Adevărul este că, din momentul în care Liam și cu mine ne-am împăcat, mi-am luat un angajament. Nu există secrete pe care să le ascund. Am învățat din fiecare experiență pe care am trăit-o. Nu sunt perfectă, nu vreau să fiu, este plictisitor. Am crescut în fața voastră, dar ceea ce vreau să spun este că M-AM MATURIZAT. Îmi asum o mulțime de lucruri, dar refuz să cred că mariajul meu s-a sfârșit din cauza infidelității. Eu și Liam am fost împreună zece ani, însă în acest punct am făcut o alegere sănătoasă pentru mine pentru a-mi lăsa în spate trecutul. Nu sunt o mincinoasă, sunt simplă, dar într-un punct diferit al vieții față de cum eram în adolescență.”

