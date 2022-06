Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, s-a reprofilat. Cu ce se ocupă acum

Mihaela Marinache sau Miki, așa cum este cunoscută publicului, a fost solistă în cadrul formației K-Pital. La sfârșitul anilor 1990, făcea furori cu piese precum „Visez”, „Iubirea mea”, „Hei!” și „Nu poți să stai deoparte.” Pe lângă ea, Vlad Gheorghiu și Alex Cernahoschi au mai făcut parte din trupa K-Pital. În 2002, Miki a decis să se orienteze către o carieră solo, iar în același an a lansat primul ei album solo, care se numește „Miki.”

În ciuda faptului că fanii știu deja care este muzica pe care o interpretează Miki, în prezent, cântăreața a inclus în repertoriul său și piese din folclorul autentic. Artista cântă alături de un taraf și e încântată de faptul că are o mulțime de evenimente în care își poate prezenta și acest tip de show.

„Avem evenimente de luni până duminică, nu mai stăm deloc pe acasă, ceea ce mă bucură. Pe plan muzical, de anul trecut cânt și folcor autentic și îmi place foarte mult. Cânt cu un taraf, adică mai am o variantă de spectacol. Sunt foarte mulțumită, pentru că sunt foarte ocupată. Am mai multe variante acum și îi întreb pe oameni ce doresc să le cânt. Clientul alege!” , a declarat Miki pentru Click! .

De asemenea, Miki a precizat că îi place foarte mult ceea ce face. În plus, pe lângă faptul că a început să cânte piese din folclor, cântăreața a învățat și dansuri populare de la Nea Marin.

„Oricum îmi place foarte mult ceea ce fac. M-am apucat și de dansuri populare, cu Nea Marin. Fac asta din luna martie, îmi place mult de tot și merg de două ori pe săptămână. Inițial mergeam doar o dată pe săptămână, dar nu învățăm pașii, așa că am început să fac mai des. Dacă tot am început să cânt şi folclor, am zis să fiu completă, să învăț să și dansez pe muzică populară. Cele mai grele sunt dansurile moldovenești. Sunt foarte rapide și au foarte mulți pași și țopăială multă. Sunt foarte obositoare, e nevoie să mai repet și acasă”, a adăugat Miki pentru Click!.