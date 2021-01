Mihai Budeanu de la 3 SUD EST, dezvăluiri despre lupta cu COVID-19: „A fost foarte grav”

Mihai Budeanu, unul dintre membrii celebrei trupe 3 SUD EST, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus pe 19 noiembrie, iar starea de sănătate a acestuia a fost îngrijorătoare.

După mai bine de 3 săptămâni petrecute la Terapie Intensivă, la jumătatea lunii decembrie chiar artistul a anunțat pe contul lui de Facebook că a reușit să treacă cu bine peste problemele de sănătate, iar acum a fost externat și a reușit să învingă lupta cu COVID-19.

Mihai Budeanu a fost invitat în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, unde a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut ca urmare a faptului că a fost infectat cu noul coronavirus.

„Sunt acasă. Mă simt foarte bine. Am trecut printr-o perioadă foarte grea. (…) Da, a fost foarte grav. Eu n-am știut multe lucruri. Le-am aflat acasă. Am avut o perioadă în care, dacă pot să spun așa, era să plec …”, a dezvăluit Mihai Budeanu. „Prima dată am zis că este o simplă răceală. N-am dat importanță. (…) Dar pe zi ce trecea mă simțeam tot mai rău. (…) M-am dus, am făcut un control, am făcut testul acela rapid și am ieșit pozitiv.

Am chemat și salvarea după aceea. (…) Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă tot mai mult. Am zis: ‘Gata, trebuie să merg la spital’. Nu se mai poate. În ziua aceea am chemat salvarea, a venit, m-a luat. (…) La un moment dat, oxigenul scăzuse undeva la 50%. Eram la un prag foarte jos. Doctorii au zis: ‘Printr-un miracol te-ai vindecat’. Alte probleme de sănătate nu am avut. Probabil ceva ascuns la plămâni. (…) Aproape 3 săptămâni am stat la ATI. Apoi am intrat pe Interne până pe 10 decembrie”, a mai spus artistul. „Cazul meu este fericit. Nu am nicio problemă. Sechele nu există. Memoria este foarte bună. Urc scări. N-am nevoie de lift. Fără să obosesc. Încerc să-mi găsesc în fiecare zi de lucru, dar nu pot să zic că m-am apucat de sală. O să las să mai treacă un timp”, a completat acesta.

