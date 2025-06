Mihaela Tatu revine cu un nou proiect după experiența de la Antena 1. Ce planuri are: „Îmi place ceea ce fac”

După un început promițător la Antena 1, proiectul televizat al Mihaelei Tatu, „În direct cu România”, nu a avut viață lungă. Emisiunea a fost retrasă din grilă, iar prezentatoarea a fost înlocuită cu Mirela Vaida, decizie venită pe fondul audiențelor scăzute. La scurt timp, Mihaela Tatu a apărut în cadrul unui episod din show-ul „Săriți de pe fix” de la PRO TV, dar implicarea sa a fost punctuală și nu a semnalat o revenire stabilă pe micile ecrane.

Totuși, fosta prezentatoare de la „De 3X femeie” nu a renunțat la dorința de a comunica cu publicul. Recent, ea a anunțat lansarea unui proiect nou: un podcast pe YouTube, care va debuta pe 12 iunie 2025, la ora 19:00, și care poartă titlul „Despre femeie, cu Mihaela Tatu”.

„Bine v-am găsit într-un moment foarte deosebit în viața mea. De multă vreme, prietenii, cei care mă cunosc, mă tot bat la cap să fac un podcast. Un podcast care să aibă ca subiect femeia, gândindu-mă la ‘De trei ori femeie’ de odinioară. Dintr-un soi de timp prea puțin liber și mai ales la gândul că toată lumea face podcast-uri. Ce rost mai are să mă mai amestec și eu în povestea asta. În urma experienței pe care am trăit-o la începutul acestui an, un grup de prieteni, şi le mulțumesc prietenilor adevărați din Oradea şi din lume și din București care mi-au spus: ‘Mihaela, până când? Du-te într-un loc al tău, unde poți să ai invitații pe care ți-i dorești, în formatul pe care îl agreezi, abordând subiecte de care noi avem nevoie’. Și mi-am zis că este momentul să-i ascult pe cei din jur. Culmea este că a început să-mi și placă. Acest podcast se intitulează ‘Despre femeie, cu Mihaela Tatu’. Îmi place ceea ce fac, îmi place ceea ce am făcut până acum. Însă mi-am propus ca primele ediții să nu aparțină invitatelor, ci am hotărât ca primele ediții să aparțină partenerilor noștri. Colegi, soți, prieteni, iubiți, colegi de serviciu, bărbaților.”