Mihaela Tatu, primele declarații după ce a fost înlocuită la Antena 1. De ce a părăsit emisiunea În Direct cu România: „Totul s-a petrecut atât de brusc”

Pe data de 10 martie, a avut loc premiera emisiunii „În direct cu România” de la Antena 1, un talk-show în care sunt analizate subiectele arzătoare ale momentului, de la cele sociale, economice, culturale și până la cele morale, în cadrul unei dezbateri. Mihaela Tatu, cunoscuta moderatoare a emisiunii „De 3 x femeie”, a prezentat „În direct cu România” și a fost o bucurie pentru fani întoarcerea ei pe micile ecrane după o pauză de la televiziune. Însă recent ea a fost înlocuită, iar Mirela Vaida va prezenta emisiunea de acum încolo.

În cadrul unei postări publicate pe Facebook, Mihaela Tatu a vorbit pe larg despre plecarea ei din rolul de prezentatoare a emisiunii „În direct cu România.” Cu toate că a fost entuziasmată la început de proiect și de felul în care decurgea, formatul s-a schimbat între timp, aspect care a luat-o prin surprindere și a nemulțumit-o.

„Tiiii… Ce seară lungă! Acum am ajuns și eu aici, on line, ca să povestim.

Acestea sunt imagini de la, poate, cea mai frumoasă, luminoasă, și pozitivă ediție „În direct cu România”, din ultimele 2 săptămâni. Și ultima mea apariție În Direct cu România.

Dragii mei, m-ați tot întrebat în urmă cu 2 luni, de ce am acceptat emisiunea de la Antena1. Și v-am răspuns cu tot entuziasmul și bucuria: mi-a plăcut formatul. Mult mult.

Acel format a durat doar 2 săptămâni, apoi s-a schimbat totul peste noapte. Iar în noul format nu am putut rezista decât alte 2 săptămâni. Nu prea era de mine. Iar cei care mă cunosc și prietenii mei, stiu de ce. Sunt un om luminos, pozitiv și foarte vesel. Îmi doresc soluții și îmi plac modelele umane. Așa a fost acel prim format, pentru care am acceptat să mă întorc, în care cu toții, chiar și cei de-acasă, găseam soluțiile. Simplu!

Așa că trageți singuri concluziile!