Mesajul transmis de Ileana Lazariuc după ce a dispărut o perioadă din mediul online: „Viața este incredibil de fragilă”

Ileana Lazariuc a revenit în mediul online și a transmis un mesaj referitor la schimbările din viața ei, dar și despre motivul pentru care a luat o pauză de la rețelele de socializare.

Ileana Lazariuc, după ce a dispărut o perioadă din mediul online

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Ileana Lazariuc a vorbit despre absența ei din mediul online. Ea a dezvăluit că a simțit nevoia ca o perioadă să stea cât mai departe de la agitația de pe social media.

„Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și ce își dorește cu adevărat inima mea? În această liniște, am realizat că nu trebuie să știu ce urmează. Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment – pentru că viața este incredibil de fragilă, iar fiecare clipă contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora… și atât de rar nouă înșine… Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea și pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu.”

Ileana Lazariuc, discretă cu viața ei

În ultimii ani, Ileana Lazariuc a preferat să fie tot mai rezervată în ceea ce privește aparițiile ei în fața publicului. Vedeta a dorit să se ocupe de creșterea copiilor ei. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și pe Noah. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț. După despărțire, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

În luna octombrie a anului 2024, Ileana Lazariuc a surprins pe toată lumea cu o fotografie în care e în compania fiului ei, Alexandru. Vedeta este discretă cu aparițiile sale, iar urmăritorii ei s-au bucurat să vadă această imagine în care e împreună cu băiatul ei. Ileana Lazariuc este mândră de cei doi copii ai săi, Alexandru și Noah, pe care îi are din căsnicia cu fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac.

Pe contul ei personal de Instagram, Ileana Lazariuc a împărtășit o fotografie alături de fiul ei, Alexandru. Imaginea publicată de vedetă a fost însoțită și de un mesaj special, prin care își exprimă bucuria pentru că s-a reîntâlnit cu băiatul ei.

„Reunită cu unul dintre cei mai importanți bărbați din viața mea”, a transmis Ileana Lazariuc pe Instagram.

Foto: Instagram

