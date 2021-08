Mesajul lui Naomi Hedman pentru partenerul său, Florin Ristei, de ziua lui de naștere

Mesajul lui Naomi Hedman pentru Florin Ristei, partenerul său de viață, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, este foarte emoționant. „Ufff it’s my best friends Birthday today! 😩🥴😋😍🥰😘✨”(„Ufff, azi e ziua de naștere a celui mai bun prieten al meu”), a scris aceasta pe Instagram, alături de o postare care îi înfățișează pe cei doi în felurite ipostaze, de la cele romantice până la cele comice, în care își fac farse și se distrează de minune.

Mesajul lui Naomi Hedman pentru Ristei vine la doar câteva luni după ce acesta i-a făcut o declarație foarte emoționantă de ziua ei de naștere. „La mulți ani unuia dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am întâlnit vreodată! Te iubesc!”, a fost urarea lui Ristei pentru Naomi Hedman, cu care are o relație solidă, pe care nu s-a ferit niciodată să o afișeze în public.

Hedman și Ristei s-au cunoscut la emisiunea X Factor, realizată și difuzată de postul de televiziune Antena 1, acolo unde Naomi Hedman a fost concurentă, iar Florin Ristei făcea parte din juriu, alături de Delia, Loredana și Ștefan Bănică.

Mesajul lui Naomi Hedman vine la puțin timp după ce s-a aflat că cei doi s-au logodit. Anunțul că Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit a fost făcut de Ristei în cadrul podcastului Aproximativ discuții, găzduit de Gojira și produs de canalul de YouTube HappyFishTV. „N-am zis-o niciodată. M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut. N-a știut nimeni, doar câțiva apropiați”, declara la acea vreme artistul, care în trecut negase zvonurile cu privire la o eventuală logodnă.

Partenera sa, Naomi Hedman, a devenit cunoscută în Marea Britanie, unde a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon, în 2016.

Foto: Instagram

