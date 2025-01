Melania Trump, surprinsă în timp ce vorbește în slovenă și sârbă cu victimele incendiilor din California

Un videoclip emoționant cu Melania Trump, în care aceasta consolează victimele incendiilor devastatoare din Los Angeles în limba maternă, a devenit viral pe rețelele sociale.

Postat pe platforma X de utilizatorul Johnny Maga, clipul de 30 de secunde o surprinde pe Prima Doamnă vorbind în slovenă cu o femeie afectată de incendiile din Palisades. În imagini, Melania oferă sprijin emoțional și încurajare după pierderile suferite. Videoclipul a strâns deja 2,4 milioane de vizualizări.

O curiozitate mai puțin știută despre Melania Trump este talentul său natural pentru limbi străine. Pe lângă engleză și slovenă, aceasta mai vorbește fluent italiană, franceză, germană și sârbă.

Melania Trump speaks *Serbo-Croatian* to victims of the Pacific Palisades fires in Los Angeles. A historic moment. Never done by a First Lady before.

Un utilizator al platformei a tradus conversația dintre Melania și femeia respectivă. Aceasta s-a prezentat în sârbă, menționând că locuiește în California încă din copilărie. Melania a întrebat despre familia ei, iar femeia a răspuns, alternând între sârbă și slovenă, că are doi fii.

Melania Trump speaks Slovenian to victims of the Pacific Palisades fires in Los Angeles.

Fun fact: The first lady Melania can speak English, Italian, French, and German in addition to her native Slovenian. Five languages total