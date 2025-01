Melania Trump, apariție stylish la ceremonia de învestire a lui Donald Trump. Ce ținută a purtat aceasta, dar și cei cinci copii ai președintelui SUA

Melania Trump a optat pentru o paletă de culori patriotice la ceremonia de învestire a soțului său, Donald Trump, ca președinte, care a avut loc luni.

Melania Trump și copiii lui Donald Trump, apariție elegantă la ceremonia de învestire a președintelui

Fostul model a purtat un palton bleumarin, creat la comandă de Adam Lippes, și o pălărie tip boater asortată, realizată de Eric Javits, ambii designeri americani.

Ținuta a fost completată de mănuși din piele neagră și pantofi din piele întoarsă de culoare albastru închis, fiind perfect coordonată cu paltonul bleumarin al soțului său.

Și cei cinci copii ai președintelui în vârstă de 78 de ani au zburat la Washington, DC, pentru a-l urmări cum depune jurământul ca cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, luni. Fiii săi cei mari, Donald Trump Jr., 47 de ani, și Eric Trump, 41 de ani, au afișat mândrie la sosirea lor la Capitoliu, purtând costume clasice bleumarin. Între timp, fiica cea mare a lui Donald, Ivanka Trump, 43 de ani, a optat pentru un costum cu fustă verde închis și o pălărie asortată. Sora sa vitregă, Tiffany Trump, 31 de ani, a purtat un palton de catifea bleumarin și cizme negre din piele.

Cel mai mic fiu, Barron Trump, de 18 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,05 metri, a atras atenția în mulțime, îmbrăcat într-un costum negru tradițional, cu părul aranjat perfect.

Alegerea de a sprijini designerii americani are sens pentru noua primă doamnă, care, la ceremonia de învestire din 2017 a soțului său, a purtat o ținută Ralph Lauren. La acea vreme, ea a adus un omagiu lui Jackie Kennedy, alegând o rochie structurată din cașmir bleu pudrat, combinată cu o jachetă scurtă cu guler înalt.

Ținuta a fost accesorizată cu pantofi Manolo Blahnik și mănuși de aceeași culoare, iar coafura a fost una discretă. În aceeași seară, la balul inaugural, Melania a schimbat ținuta cu o rochie ivory, cu umerii goi, creată de designerul franco-american Hervé Pierre. Rochia avea un șliț, un detaliu cu volane și o panglică subțire roșie în jurul taliei.

„Poate fi o sarcină descurajantă să alegi o ținută care să fascineze și să devină parte din povestea națiunii noastre și din istoria eternă,' a declarat Melania despre alegerea rochiei, menționând că i-a oferit „bietului Hervé' doar două săptămâni pentru a crea look-ul couture. Declarația a fost făcută cu ocazia donării rochiei către expoziția „First Ladies' a Smithsonian, care prezintă ținutele purtate de soțiile președinților, începând cu Martha Washington.

Fiind prima primă doamnă născută în afara SUA de la Louisa Adams încoace, Melania Trump a optat frecvent pentru designeri internaționali în garderoba sa de zi cu zi.

Este adesea văzută purtând creații ale caselor de modă franceze, italiene și britanice, precum Valentino, Dior, Burberry, Hermès și Alexander McQueen.

Copiii lui Donald Trump nu vor face parte din administrație

Donald are trei dintre copiii săi mai mari din căsnicia cu prima soție, Ivana Trump, care a murit în 2022. Căsnicia lor s-a încheiat în 1989, după ce Donald a început o relație cu modelul Marla Maples, cea de-a doua soție. Cei doi au avut-o pe Tiffany în 1993, înainte de a se căsători. Cu toate acestea, s-au despărțit în 1997, iar Donald a început să se întâlnească cu Melania la scurt timp după aceea.

Deși copiii lui Donald au fost prezenți la ceremonie, se pare că nu vor juca un rol la fel de important în cea de-a doua administrație a sa, așa cum s-a întâmplat în prima.

Ivanka și soțul său, Jared Kushner, au fost consilieri în primul mandat al lui Donald ca președinte. Cu toate acestea, ea a decis să stea în plan secund pentru cel de-al doilea mandat. Deși fiii lui Donald nu ocupă funcții oficiale în cabinet, aceștia au lucrat alături de tatăl lor de când acesta a intrat în politică, acum aproape un deceniu.

Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie împotriva vicepreședintei Kamala Harris, obținând 312 voturi electorale față de cele 226 ale acesteia.

