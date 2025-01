Melania Trump a atras toate privirile la balul inaugural al președintelui Donald Trump. Ce alegere vestimentară a făcut Prima Doamnă

Prima Doamnă Melania Trump a strălucit cu toată eleganța la balul inaugural al președintelui Donald Trump, care a avut loc luni seară. Fostul model a purtat o superbă rochie alb-negru, fără bretele, când ea și soțul său au urcat pe scenă în cadrul evenimentului Commander in Chief Inaugural Ball.

Melania Trump a atras toate privirile prin apariția ei de la bal, optând pentru o rochie ce i-a pus în evidență silueta. Prima Doamnă a pășit zâmbitoare în fața publicului, în timp ce se ținea de mână cu soțul ei.

Pentru ceremonia de învestire a soțului său, desfășurată mai devreme în cursul zilei, Melania a optat pentru un palton bleumarin, realizat la comandă de designerul newyorkez Adam Lippes, asortat cu o pălărie stil boater, creată de maestrul pălărier american Eric Javits.

În vârstă de 54 de ani, Prima Doamnă a completat ținuta cu mănuși din piele neagră și pantofi din piele întoarsă, de culoare bleumarin.

La primul său bal inaugural, în 2017, Melania a impresionat publicul cu o rochie albă din mătase crepe, semnată Hervé Pierre, având un decolteu pe umeri, o fustă cu slit și o panglică roșie în talie.

În același an, Prima Doamnă a donat rochia către expoziția „First Ladies” a Smithsonian, respectând o tradiție care durează de mai bine de un secol.

Hervé Pierre, fost director creativ la Carolina Herrera și stilist al Melaniei de mai mulți ani, a avut la dispoziție doar două săptămâni pentru a realiza rochia în colaborare cu Prima Doamnă.

Și cei cinci copii ai președintelui în vârstă de 78 de ani au zburat la Washington, DC, pentru a-l urmări cum depune jurământul ca cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, luni. Fiii săi cei mari, Donald Trump Jr., 47 de ani, și Eric Trump, 41 de ani, au afișat mândrie la sosirea lor la Capitoliu, purtând costume clasice bleumarin. Între timp, fiica cea mare a lui Donald, Ivanka Trump, 43 de ani, a optat pentru un costum cu fustă verde închis și o pălărie asortată. Sora sa vitregă, Tiffany Trump, 31 de ani, a purtat un palton de catifea bleumarin și cizme negre din piele.

Ivanka, Don Jr. Tiffany, Eric, and Barron Trump arrive at the Capitol Rotunda for Donalds inaugural swearing-in ceremony.



Barron looks like Lurch more and more every day. pic.twitter.com/IueONaVzHo