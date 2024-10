Tiffany, fiica lui Donald Trump, va deveni mamă pentru prima oară

Tiffany Trump și soțul ei, Michael Boulos, vor deveni părinți pentru prima dată. Potrivit reporterului CNN Alayna Treene, vestea cea mare a fost dată chiar de tatăl ei, Donald Trump, la un eveniment organizat la Detroit Economic Club. Jurnalista a scris pe platforma X că fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a declarat entuziasmat că Tiffany este o „tânără excepțională” și că „o să aibă un copil. Deci, asta e frumos.”

