Lili Sandu, dezvăluiri despre călătoria de familie în Los Angeles. Vedeta a vizitat locurile care au ars în urma incendiilor: „S-a schimbat foarte mult”

Lili Sandu a decis să petreacă o vacanță specială în Los Angeles, orașul în care a locuit mulți ani, alături de soțul său, Silviu, și fiul lor, Thomas. Gazda emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV le-a oferit celor doi ocazia de a descoperi locuri care pentru ea au o însemnătate deosebită, locuri pline de amintiri din perioada în care și-a construit acolo o parte din viață.

O coincidență notabilă este că una dintre zonele pe care Lili Sandu le-a vizitat în această vacanță a fost ulterior afectată de incendii devastatoare, la puțin timp după întoarcerea sa în țară. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, vedeta a împărtășit cum și-a petrecut timpul în Los Angeles și ce planuri are în vedere pentru anul 2025.

De asemenea, Lili a reflectat asupra lecțiilor învățate la final de 2024, când a trecut printr-o experiență dificilă ce a culminat cu internarea pe perfuzii la spital. Această încercare a făcut-o să privească lucrurile cu mai multă claritate și să-și reevalueze prioritățile.

„A fost destul de emoționant, pentru că atunci când m-am mutat din Los Angeles în România, am avut asta în gând: să mă mut și să îmi întemeiez o familie. Acesta era cel mai mare vis al meu. Asta se întâmpla prin 2015 și iată-mă acum, după aproape 10 ani, m-am întors cu băieții mei acolo. A fost foarte frumos, mai ales că, pe mine nu m-au atras doar casele superbe sau actorii celebri ce locuiesc acolo. Pentru mine, Los Angeles reprezenta o anumită energie, un vibe, de care sufletul meu avea nevoie. Dar, de data aceasta nu m-am mai regăsit acolo 100%. Mi-a făcut plăcere să revăd locuri dragi, ce m-au încărcat cu o energie frumoasă. Însă, nu pot să spun că mâine m-aș muta înapoi în Los Angeles. Am evoluat într-un alt mod și sunt foarte împăcată cu ceea ce trăiesc acum, aici, în România. Los Angeles s-a schimbat foarte mult, cu siguranță m-am schimbat și eu, dar nici Los Angeles nu mai este la fel ca acum 10-15 ani, când eram acolo.

Am fost destul de afectată de tragedia prin care cei de acolo au trecut recent. Am văzut imagini cu adevărat apocaliptice. Este incredibil să mă gândesc că am fost chiar în Pacific Palisades cu Thomas și atunci glumeam și îi spuneam: ‘Mami, când o să fim noi bogați, ne luăm o vilă aici și ne mutăm în Pacific Palisades’. Le-a plăcut mult și băieților și chiar era un orășel de poveste. A fost destul de dificil să văd acum că totul a ars. Bine că ne-a ajutat Dumnezeu să plecăm la timp de acolo”, a dezvăluit Lili Sandu pentru Fanatik.