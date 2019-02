Melania Trump stârnește din nou controverse din cauza alegerilor vestimentare

Și, dacă nu vorbim despre declarații neinspirate, atunci cu siguranță este vorba de alegerile vestimentare ale Primei Doamne a Americii.

La fel s-a întâmplat și cu ocazia participării la importantul eveniment State of the union care a avut loc zilele trecute. Ea a purtat o ținută bleumarin, în contrast cu aproape toate femeile care au participat și care au decis să poarte alb în semn de susținere a drepturilor femeilor.



Însă nu alegerea acestei culori a atras atenția. Este vorba de mănușile purtate de Melania Trump, sau, mai bine zis, de o singură mănușă.





Să fi fost vorba de o neatenție? De o gafă vestimentară? O declarație politică cu substrat? Sau o încercare absurdă de a-l imita pe Michael Jackson?

Reacțiile nu s-au lăsat mult așteptate, nici hohotele de râs, așa cum vei vedea mai jos.

Who does Melania think she is wearing one glove? Michael Jackson? #sotu pic.twitter.com/5LVd7n5LEe

— Sickroy (@Sickroy6) February 6, 2019