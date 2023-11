Meghan Markle și Prințul Harry, imagini inedite la un meci de hochei. Cum au fost surprinși cei doi

Prințul Harry și Meghan Markle au fost văzuți în timpul unei vizite surpriză la un meci de hochei din NHL, luni seara, unde Ducele de Sussex a aruncat primul puc, la fel cum a făcut și Regina Elisabeta a II-a în urmă cu două decenii, iar apoi cuplul a băut și a dansat pe o piesă a trupei Simple Minds.

Meghan Markle și Prințul Harry s-au distrat la un meci de hochei

Cuplul stabilit în California a urmărit meciul dintre Vancouver Canucks și San Jose Sharks cu 3-1 dintr-o lojă VIP de la Rogers Arena, la un moment dat bucurându-se de acțiune în timp ce se îmbrățișau, iar mai târziu au sărit în picioare pentru a aplauda. Deși păreau că se simt foarte bine, a existat un moment stânjenitor când cuplul a părut să roșească și a râs ciudat, în timp ce era afișat pe un ecran uriaș în prima repriză, ignorând mulțimea care îi aclama pe cei doi și care le cerea să se sărute.

În aprilie, Prințul Harry a încercat și nu a reușit să o sărute pe Meghan pe ecranul mare la un meci al echipei LA Lakers – făcând o glumă pe seama acestui lucru – iar seara trecută a decis să nu mai facă o altă încercare.

Când Canucks au câștigat meciul, Prințul Harry a sărit în sus, iar Meghan a lăsat jos paharul de vin pentru a putea dansa amândoi și a sărbători victoria în timp ce se auzea hitul Don’t You Forget About Me al trupei Simple Minds. Alături de ei s-a aflat și Markus Anderson, un prieten al lui Meghan din Toronto, de pe vremea când aceasta filma pentru Suits, și care a ajutat-o să organizeze prima ei întâlnire cu Prințul Harry la Londra. El este descris ca fiind al doilea cel mai important bărbat din viața ei, după soțul său.

Alături de Meghan Markle și Prințul Harry, în loja VIP s-au aflat lideri indigeni locali, premierul Columbiei Britanice, David Eby, și ministrul turismului, artelor, culturii și sportului din regiune, Lana Popham. Alături de ei se aflau angajații Jocurilor Invictus și trei lideri de grup indigeni. Șeful Wayne Sparrow, de la Musqueam Indian Band, Wilson Williams, de la Națiunea Squamish și șefa Jennifer Thomas de la Națiunea Tsleil-Waututh. Meghan a fost asociată de mult timp cu proprietățile Soho House datorită prieteniei sale de lungă durată cu Markus Anderson, directorul general al lanțului de cluburi de lifestyle.

