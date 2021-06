Meghan Markle se teme că își va pierde titlul de Ducesă după cele mai recente declarații ale lui Harry

Chiar dacă, în martie 2020, Meghan Markle și Harry au încetat să mai fie membri activi ai familiei regale și au decis să devină independenți financiar, cei doi au continuat să folosească titlul de Ducii de Sussex. Iar pierderea acestei titulaturi ar fi un adevărat „dezastru PR” pentru Meghan, a declarat recent o sursă, potrivit publicației Mirror.

Soția lui Harry continuă să se prezinte drept Ducesa de Sussex pe toate platformele, inclusiv în cartea de copii pe care a lansat-o recent, The Bench.

Aceeași sursă a mai adăugat și faptul că Meghan se teme să nu își piardă titlul de Ducesă din cauza afirmațiilor recente pe care Harry le-a făcut despre familia regală.

„I-a spus lui Harry că trebuie să înceteze cu atacurile la adresa familiei regale – îi e teamă că îi vor lua titlurile regale, iar asta ar fi un dezastru din punct de vedere al PR-ului. Momentan primește foarte multe oferte, iar asta se datorează și faptului că este o Ducesă.”

Recent, Prințul Harry a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre anxietatea și durerea cu care s-a confruntat după moartea mamei sale, Prințesa Diana. Acesta a mărturisit în cadrul documentarului serial pe care l-a realizat împreună cu Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, că a apelat la alcool pentru a trece peste momentele grele din viața sa.

În plus, Prințul Harry a vorbit și despre relația cu tatăl său, acesta mărturisind că Prințul Charles l-a făcut să sufere în copilărie.

„Tatăl meu obișnuia să ne spună mie și lui William când eram mai mici: ‘Așa a fost pentru mine, așa că va fi la fel și pentru voi.’ Nu are niciun sens. Doar pentru că tu ai suferit, asta nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să sufere. Din contră. Nu despre asta e vorba? Despre a rupe ciclul? Despre a nu lăsa istoria să se repete?”, a spus Harry in cadrul documentarului serial The Me You Cant See.

După cum știm deja, în luna februarie a anului 2021, Regina Elisabeta a II-a a confirmat că Prințul Harry și Meghan Markle nu vor mai fi membri activi ai familei regale. Cei doi au renunțat să mai fie membri activi ai familiei regale în martie 2020, când s-au mutat în Statele Unite ale Americii și au început să câștige profit din colaborările cu Spotify sau Netflix. Parteneriatul cu Netflix ar fi în valoare de 100 de milioane de lire sterline, în timp ce cel cu Spotify de 30 de milioane de lire sterline, scrie The Sun.

Odată cu pierderea acestui statut, Prințul Harry și Meghan Markle au fost nevoiți să renunțe și la numirile onorifice militare şi patronajele regale. Asta înseamnă că Reginei Elisabeta a II-a îi vor reveni în grijă următoarele asociații și instituții: The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queens Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal Național Theatre și Association of Commonwealth Universities.

