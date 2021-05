O nouă controversă despre Prințul Harry și pierderea titlurilor regale

Peste 20.000 de persoane au semnat o petiție prin care se cere Prințului Harry să renunțe la titlurile sale nobiliare. Lady Colin Campbell, autoarea mai multor cărți legate de viața Prințesei Diana, dar și a bestseller-ului Meghan and Harry: The Real Story, a demarat o petiție prin care solicita ca titlurile Prințului Harry să fie suspendate.

Lady Colin Campbell este de părere că Harry ar fi trebuit să ceară suspendarea titlurilor sale. Aceasta a declarat pentru Daily Star faptul că: „Am vorbit cu mai mulți oameni care cred că acest lucru este corect. Este o soluție demnă pentru toți cei interesați. Este un mod uman de a rezolva o situație regretabilă.”

Scriitoarea a adăugat că atât Prințul Harry, cât și Meghan Markle, vor putea continua să se folosească de imaginea personală și să câștige bani de pe urma acesteia, fără să aibă titluri regale. „Această soluție nu aduce daune instituției monarhiei și poporului britanic. Din acest punct de vedere, îl eliberează și este suficient de mare încât să nu aibă nevoie de titlurile regale, a trecut peste asta, nu are nevoie de ele.”

În interviul exploziv cu Oprah Winfrey, Prințul Harry a recunoscut că nu a mai obținut bani de la casa regală după ce a părăsit-o și că a trăit alături de soția sa, Meghan Markle, din moștenirea primită de la mama sa, Prințesa Diana.

După cum știm deja, în luna februarie a anului 2021, Regina Elisabeta a II-a a confirmat că Prințul Harry și Meghan Markle nu vor mai fi membri activi ai familei regale. Cei doi au renunțat să mai fie membri activi ai familiei regale în martie 2020, când s-au mutat în Statele Unite ale Americii și au început să câștige profit din colaborările cu Spotify sau Netflix. Parteneriatul cu Netflix ar fi în valoare de 100 de milioane de lire sterline, în timp ce cel cu Spotify de 30 de milioane de lire sterline, scrie The Sun.

Odată cu pierderea acestui statut, Prințul Harry și Meghan Markle sunt nevoiți să renunțe și la numirile onorifice militare şi patronajele regale. Asta înseamnă că Reginei Elisabeta a II-a îi vor reveni în grijă următoarele asociații și instituții: The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queen’s Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal Național Theatre și Association of Commonwealth Universities.

