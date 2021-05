Prințul Harry continuă să critice familia regală britanică și în noua sa serie TV

Prințul Harry nu-și cruță familia nici după vizita recentă în Marea Britanie și continuă să vorbească public despre cât de greu i-a fost să facă parte din casa regală britanică.

Cu ocazia lansării seriei sale TV Apple + The Me You Can’t See, Ducele de Sussex a recunoscut că el și Oprah Winfrey au început să planifice această serie despre sănătatea mintală în urmă cu doi ani, când el deja începea să se distanțeze de îndatoririle regale.

Prințul Harry pune neîncetat accent pe cât de importantă e terapia pentru a înțelege trecutul și a merge mai departe și pare tot mai dornic să discute public despre sănătatea mintală folosindu-se de exemple din viața proprie, chiar dacă asta nu face decât să adâncească prăpastia dintre el și membrii familiei regale.

În cadrul celor cinci episoade ale seriei, Harry le-a avut printre invitate pe Glenn Close și Lady Gaga, iar intensitatea dezvăluirilor și deschiderii au fost peste așteptările publicului. Dar atenția este îndreptată în special pe observațiile Prințului, care nu se sfiește să împărtășească, la rândul său, amintiri traumatice din copilărie și adolescență, cum ar fi consumul de droguri și alcool ca modalitate de a face față pierderii mamei sale.

Harry a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat în timp ce se confrunta cu gândurile suicidare ale lui Meghan, atunci când aceasta era însărcinată în șase luni cu Archie. El a zis că e bine să-i spui persoanei aflate în acea stare că nu e singură și că ești acolo ca să o asculți.

Într-unul dintre episoade, Harry i-a spus lui Winfrey că simte că sănătatea mintală și schimbările climatice sunt „două dintre cele mai presante probleme cu care ne confruntăm și, în multe privințe, sunt legate. Linia de legătură se referă la bunăstarea noastră colectivă, și atunci când bunăstarea noastră colectivă se erodează, asta afectează capacitatea noastră de a avea grijă de noi înșine, de comunitățile noastre și de planeta noastră, în cele din urmă.”

