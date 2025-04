Meghan Markle, dezvăluiri dureroase despre pierderea sarcinii din 2020: „Înveți să te desprinzi de ceva în care ai investit atâtea speranțe”

Într-un moment emoționant dintr-un episod din podcast-ul Archetypes, Meghan Markle și-a amintit de sarcina pierdută în 2020, vorbind cu sinceritate despre durerea trăită și despre cum a învățat să accepte pierderea.

Ducesa de Sussex a făcut o paralelă între propria ei experiență și cea a invitatei sale, Reshma Saujani, fondatoarea organizației Girls Who Code, care a trecut prin mai multe pierderi de sarcină și care a decis la un moment dat să se retragă din activitate pentru a-și recăpăta echilibrul.

Meghan Markle a vorbit despre pierderea sarcinii

Meghan Markle a adus subiectul în discuție după ce s-a asigurat că Reshma, în vârstă de 49 de ani, se simte confortabil să vorbească despre acest lucru.

„Cred că într-un fel… trebuie să înveți să te desprinzi de ceva în care ai investit atâtea speranțe și promisiuni și să ajungi, la un moment dat, să fii în regulă cu ideea de a renunța la ceva ce ai plănuit să iubești mult timp”, a spus fosta actriță din Suits.

Reshma a apreciat observația lui Meghan, spunând că este foarte profundă și glumind că Ducesa pare că i-a citit jurnalul personal.

„Nu cred că cineva a pus problema așa până acum”, a adăugat fondatoarea Girls Who Code.

Meghan Markle a vorbit public pentru prima dată despre pierderea sarcinii într-un eseu emoționant publicat în The New York Times, în noiembrie 2020, în care a scris:

„Pierderea unui copil înseamnă să porți o durere aproape de nesuportat, trăită de mulți, dar discutată de puțini.”

Doi ani mai târziu, Prințul Harry a abordat același subiect în documentarul lor de pe Netflix, Harry & Meghan, sugerând că stresul și lipsa de somn cauzate de procesul legal împotriva Daily Mail ar fi contribuit la pierderea sarcinii.

Până la acel moment, cuplul adusese deja pe lume al doilea copil, fetița lor, Lilibet, acum în vârstă de 3 ani. Meghan și Harry, care s-au căsătorit în mai 2018, mai au un fiu, Archie, în vârstă de 5 ani.

În același episod de podcast, Meghan Markle a vorbit cu căldură despre copiii săi, care în prezent se confruntă cu virusul sincițial respirator (RSV) și cu gripă de tip A. Ea a descris rolul de mamă ca fiind „cel mai frumos titlu” al său. Deși recunoaște că este o responsabilitate solicitantă, spune că nu ar da acest rol „pentru nimic în lume”.

„Soțul meu îmi zice adesea: ‘Dragostea mea, nu vrei să-ți iei o clipă pentru tine? De ce nu mergi să faci mișcare? Sau să faci o baie?'”, a povestit Meghan râzând.

Fondatoarea brandului As Ever a mai spus că, în ciuda provocărilor, reușește să fie prezentă atât pentru carieră, cât și pentru familie.

Prințul Harry, despre brand-ul soției sale

Prințul Harry este mândru de succesul soției sale, Meghan Markle, în noile sale inițiative în afaceri.

Ducele de Sussex în vârstă de 40 de ani i-a fost un sprijin constant și dedicat soției sale, care a revenit în atenția publică în această primăvară odată cu lansarea serialului său Netflix, With Love, Meghan, în luna martie, și a brandului de lifestyle As Ever, ale cărui produse s-au epuizat în mai puțin de o oră.

„Sunt atât de fericit pentru soția mea și o susțin cu totul în tot ceea ce face și continuă să facă. Sunt incredibil de mândru”, a declarat Prințul Harry pentru revista PEOPLE, într-un interviu exclusiv.

Prințul Harry a apărut scurt în ultimul episod al serialului soției sale, la un brunch festiv dedicat lansării afacerii ei. La sosire, cei doi s-au apropiat și au făcut schimb de un sărut rapid, iar Harry i-a spus: „Ai făcut o treabă excelentă. Îmi place foarte mult.”

