Maia Morgenstern, mărturisire surprinzătoare despre cariera sa, care a început cu un eșec: ”Am fost figurantă!”

Respinsă la primul său examen la teatru, ea a fost apoi angajată ca figurantă.

Maia Morgestern are un CV impresionant. Actrița, aleasă de Mel Gibson pentru rolul Mariei din ”Patimile lui Hristos”, a știut încă din adolescență ce-și dorește.

Cel care a îndrumat-o spre actorie a fost chiar tatăl său. Cariera sa a început însă cu un eșec. Actrița a dezvăluit acest lucru, cu ocazia Galei Premiilor Municipiului Bucureşti pentru Artă şi Cultură.

”Eu am început cu un eşec. Am căzut la examenul de admitere la Facultate, la IATC. Apoi nu știam ce să fac. Dacă să continui sau nu. Dar nu voiam să stau acasă. Am început ca ”figurantă”, cu o piesă în idiș, la Teatrul Evreiesc de stat. Eu eram doar o căzătură la Actorie”, a povestit artista, în momentul în care i-a înmânat premiul pentru întreaga activitate, colegului său Rudy Rosenfeld, de la Teatrul Evreiesc de Stat.

Foto: Hepta

