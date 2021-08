Magda Pălimariu s-a căsătorit în secret. Ce ținute a purtat la nuntă prezentatoarea PRO TV

Magda Pălimariu s-a căsătorit în secret în weekendul care a trecut. Prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV și partenerul ei, despre care nu se cunosc foarte multe informații, au făcut în aceeași zi cununia civilă și ceremonia religioasă.

Vestea că Magda Pălimariu s-a căsătorit a luat prin surprindere pe toată lumea, iar asta pentru că prezentatoarea este rezervată în ceea ce privește viața ei personală. Evenimentul a fost discret, iar cununia civilă a s-a desfășurat la Primăria Sectorului 1, fiind prezenți apropiații și membrii familiei. În ceea ce privește ceremonia religioasă, aceasta a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, care se află în centrul Capitalei, după cum notează și viva.ro.

Magda Pălimariu a ales să împărtășească cu urmăritorii ei de pe Instagram o serie de fotografii în care putem vedea cum a fost îmbrăcată prezentatoarea TV atunci când s-a căsătorit.

Magda Pălimariu a avut două rochii albe, una dintre acestea fiind cu umărul gol, iar cealaltă mulată, midi, cu mâneci lungi și cu dantelă în zona decolteului. Ea a avut și accesorii interesante, mai exact o tiara și o diademă cu perle. De asemenea, Magda Pălimariu a publicat și o fotografie cu un buchet superb de trandafiri albi.

„Despre acest weekend”, a scris Magda Pălimariu pe Instagram, alături de un video.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Magda Palimariu (@magdapalimariu)

Pe 20 august, Magda Pălimariu a împlinit 42 de ani, iar aceasta a ținut să le mulțumească urmăritorilor ei pentru urări. „Vă mulțumesc din inimă pentru urări și toate gândurile mele bune se îndreaptă spre voi!! Vă îmbrățișez pe toți cu multă bucurie în suflet și vă doresc zile superbe!!”, a scris vedeta.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Magda Palimariu (@magdapalimariu)

Magda Pălimariu a mai fost căsătorită. În anul 2016, ea a divorțat, la un an de când s-a căsătorit. „Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară”, a declarat Magda Pălimariu în noiembrie 2017 pentru Click!.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro