Madonna ar avea un nou iubit. Cine este tânărul în vârstă de 29 de ani

La scurt timp de la despărțirea de Andrew Darnell, Madonna și-ar fi refăcut viața amoroasă, începând o nouă poveste de dragoste alături de un boxer. Potrivit Daily Mail, noul iubit al artistei în vârstă de 64 de ani, pe nume Josh Popper, are 29 de ani și conduce o sală de sport din Manhattan.

Primele zvonuri conform cărora cei doi ar forma un cuplu au apărut după ce Madonna a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care părea extrem de apropiată de Popper. Cei doi se aflau în sala de sport, iar artista îl ținea de braț pe antrenorul de box.

„Într-o cultură condusă de bărbați, există întotdeauna excepții”, a scris Madonna în descrierea pozei postate pe Instagram Story. Imaginea a fost apoi ștearsă, însă pe contul de Instagram al lui Josh există în continuare o fotografie în care acesta apare alături de artistă.

În plus, o sursă apropiată a declarat pentru Daily Mail că Popper este antrenorul copiilor cântăreței. Potrivit publicației, Josh a absolvit în 2015 Universitatea Rowan din Glassboro, New Jersey. A fost vânzător de asigurări pentru New York Life, iar în urmă cu trei ani a deschis sala de sport Bredwinners Lounge. Conform informațiilor publicate pe site-ul sălii de sport, Popper este un „atlet și un antrenor cu normă întreagă.”

„Pentru Josh, boxul nu înseamnă doar să înveți cum să te miști în ring, ci să înveți cum să te miști de-a lungul vieții. Cu antrenorul Josh te poți aștepta să îți folosești corpul și creierul pentru a învăța ceva nou: abilități, forță, mișcare funcțională. Fie că faci box pentru distracție, fie că înveți un nou sport sau lupți în ring, luptătorii de toate nivelurile sunt bineveniți aici”, se arată pe site-ul sălii de sport Bredwinners Lounge.

Momentan, nici Madonna și nici Josh Popper nu au comentat această știre.

