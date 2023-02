Madonna ironizează criticii cu un nou mesaj legat de aspectul ei

Madonna ironizează iar persoanele care și-au petrecut ultimele zile evaluându-i și criticându-i fața. Legendara cântăreață în vârstă de 64 de ani a apărut recent la ceremonia de decernare a premiilor Grammy, pentru a invita pe scenă pe cântăreții Sam Smith și Kim Petras, aceasta din urmă fiind prima femeie transgender care a performat la prestigiosul eveniment și care a și câștigat un trofeu în acea seară.

Apariția Madonnei, cu fața aproape imobilă și în mod vizibil mai umflată decât erau oamenii obișnuiți să o vadă, a stârnit o mulțime de dezbateri în online, în studiourile talk show-urilor și, practic, pretutindeni. De la oameni indignați de aspectul cântăreței la cei întristați de dorința acesteia de a apela la eventuale intervenții estetice, criticile la adresa starului au cuprins întreaga lume.

Acum, Madonna ironizează pe cei care nu au lucruri mai bune de făcut decât să îi comenteze orice apariție. Vedeta a făcut o postare în social media, o imagine care o înfățișează stând pe un scaun, căreia i-a adăugat textul: „Uite ce drăguță sunt acum, când inflamația de la operație s-a mai dus. Lol 😂”

La doar două zile după premiile Grammy, Madonna le-a răspuns criticilor care o acuzau că s-a transformat într-un monstru prin intermediul unui mesaj video pe Instagram. În textul care însoțea postarea, Madonna le-a atras atenția criticilor că au ales să se concentreze pe înfățișarea ei, în loc să celebreze momentul istoric al performance-ului susținul de Smith și Petras. Mai mult, cântăreața a acuzat că este din nou victima ageismului și misoginiei, subliniind faptul că lumea nu celebrează femeile trecute de vârsta de 45 de ani, și că societatea pedepsește femeile dacă îndrăznesc să fie încăpățânate, să muncească din greu și să fie aventuroase.

„Nu mi-am cerut scuze niciodată pentru nici una dintre alegerile creative pe care le-am făcut sau pentru felul în care arăt sau mă îmbrac și nu o să încep să o fac acum. Am fost degradată în media încă de la începutul carierei mele dar înțeleg că acesta este un test și sunt fericită să știu că croiesc un drum pentru ca femeile care vin în urma mea să aibă o viață mai ușoară în anii care vor urma. În cuvintele lui Beyonce , nu o să-mi frângeți inima” (versurile piesei lui Beyonce sunt: You wont break my soul, n.red.).

Cântăreața nu a recunoscut niciodată public că ar fi apelat la intervenții estetice pentru a obține un aspect întinerit, dar a declarat, cu mai bine de un deceniu în urmă, că nu este împotriva chirurgiei estetice, dar că nu vede de ce ar trebui ca aceasta să fie un subiect de dezbatere. Acum, Madonna ironizează din nou criticii, cu un mesaj cu dublu înțeles. Vezi mai jos postarea artistei.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023