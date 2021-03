Lui Sharon Stone i s-a recomandat să facă sex cu un coleg de platou, ca să fie mai convingătoare

La 63 de ani, Sharon Stone simte că poate povesti și lucrurile mai puțin plăcute din culisele celui mai cunoscut film al său, Basic Instinct. În autobiografia ei care urmează să apară la finalul lunii, intitulată The Beauty of Living Twice, celebra actriță americană scrie, printre altele, despre cum un producător i-a recomandat să facă sex cu unul dintre partenerii ei din film, pentru a avea chimie pe micile ecrane.

Un fragment din cartea ei mult așteptată a fost publicat în exclusivitate de Vanity Fair, săptămâna asta. „Am avut un producător care m-a adus la biroul său, unde avea bile de lapte învelite în ciocolată, într-un recipient de carton precum cele de lapte, pe care îl ținea sub braț, fără capac,” își amintește ea. „A umblat înainte și înapoi prin biroul său, cu bile căzându-i din cutie și rostogolindu-se peste tot pe podeaua din lemn, în timp ce mi-a explicat de ce ar trebui să fac sex cu un coleg de platou, astfel încât să putem avea chimie pe ecran.”

Actrița susține că i-a răspuns că treaba ei e să joace. Ea nu a dezvăluit și numele bărbatului care i-a sugerat asta, dar ar fi patru variante posibile, potrivit listei oficiale cu echipa filmului. Nici numele actorului la care făcea referire producătorul nu este dezvăluit, primul la care se gândește oricine fiind, însă, Michael Douglas.

Sharon Stone a scris, în carte, și despre deja legendara scenă în care își desface picioarele în timp ce stă pe un scaun. „După ce am filmat pentru Basic Instinct, am fost sunată să vin să-l văd. Nu doar împreună cu regizorul, așa cum s-ar putea crede, având în vedere situația care ne-a făcut pe toți să amuțim, ca să spun așa, dar într-o cameră plină de agenți și avocați, dintre care majoritatea nu aveau nicio legătură cu proiectul. Așa mi-am văzut pentru prima dată vaginul pe ecran, mult după ce mi se spusese: „Nu putem vedea nimic – am nevoie doar să-ți scoți chiloții, deoarece albul reflectă lumina, și așa știm că porți chiloți.”

Actrița menționează că l-a pălmuit pe regizorul Paul Verhoeven după acea proiecție și și-a sunat imediat avocatul. „În primul rând, la acea vreme, acest lucru ar fi impus filmului un rating X. Amintiți-vă că era 1992, nu acum, când vedem penisuri erecte pe Netflix.”

Avocatul i-ar fi spus lui Stone că, potrivit Screen Actors Guild, nu era legal ca ea să se expună în acest mod. Stone, nominalizată la Globul de Aur pentru rolul ei, recunoaște că a fost alegerea ei să nu împiedice includerea acelei scene: „m-am gândit și am ales să permit această scenă în film. De ce? Pentru că era corectă pentru film și pentru personaj; și pentru că, la urma urmei, o făcusem.”

