La 61 de ani Sharon Stone reface scena hot din Basic Instinct

La 61 de ani Sharon Stone se întoarce în trecut pentru coperta ediției portugheze a revistei Vogue. Actrița se întoarce astfel la rolul lui Catherine Tramell, care a făcut-o celebră.

Cei care o cunosc încă din 1992, când Stone îi dădea replica lui Michael Douglas în filmul lui Paul Verhoeven care a devenit iconic, vor fi încântați să vadă că la 61 de ani Sharon Stone e în continuare la fel de sexy – și la fel de stăpână pe senzualitatea ei ca acum 27 de ani. Îmbrăcată într-o ținută Dsquared2 și purtând pantofi Saint Laurent și ciorapi Wolford, Sharon Stone este imaginea perfectă pentru un număr al revistei dedicat sexului.

Coperta care reface faimoasa scenă în care Sharon Stone își desface generos picioarele este însoțită de o altă variantă, în care Stone plutește topless în Ocean. Fotografiile au fost realizate de Branislav Simoncik.

Ambele coperte Vogue Portugalia în care, la 61 de ani, Sharon Stone reface iconica scenă din filmul cult din 1992, au fost arătate fanilor de actriță pe contul propriu de Instagram. 'Vă iubesc, Vogue Portugalia!', a scris actrița. 'Ce gust extraordinar, ce stil și cu ce talente am avut ocazia să lucrez. Vă mulțumesc!'

Însă, deși imaginile duc imediat cu gândul la Basic Instinct, Stone a declarat în interviul acordat publicației că s-a săturat să vorbească despre rolul care i-a definit cariera. 'Nu mai pot să vorbesc despre Basic Instinct. Am mai avut multe alte realizări de atunci, mi se pare leneș să continuăm să vorbim doar despre asta. Sunt multe alte lucruri de valoare care merită discutate. De exemplu: putem, noi toți, să alegem să nu ne mai temem de această mentalitate de dictatori și să ne amintim cine suntem și de ce suntem aici?'.

La 61 de ani Sharon Stone este cunoscută pentru munca ei de actriță, dar și pentru cea de model și producător. De-a lungul carierei sale a apărut în filme precum Irreconcilable Differences, King Solomon’s Mines, Cold Steel, Above the Law, Total Recall, însă rolul din Basic Instinct i-a adus prima nominalizare la un Glob de Aur. Actrița a primit mai târziu și o nominalizare pentru un premiu Oscar pentru rolul din filmul Casino, regizat de Martin Scorsese. Cariera ei impresionantă a continuat cu roluri în Sliver, The Specialist, Last Dance, Catwoman, Broken Flowers, Bobby, The Disaster Artist.

