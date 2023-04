Lora a transmis un mesaj în lacrimi pe rețelele de socializare: „Am început să urlu”

Lora și Ionuț Ghenu au petrecut câteva luni în Bali, unde s-au relaxat și au avut parte de energie pozitivă și experiențe de vis. Artista a declarat înainte de plecarea în vacanță că este foarte încântată de noua locația unde va sta alături de iubitul ei și este pregătită să își „reîncarce bateriile” pentru noul an. Cu toate că este tot timpul veselă și plină de viață, cântăreața a avut un moment de vulnerabilitate și a transmis un mesaj în lacrimi pe internet.

Artista este cunoscută pentru dragostea ei față de animale și a avut grijă de niște pui de pisică în timpul vacanței din Bali. Cu toate acestea, atunci când un câine din resort i-a atacat și ucis pe unii dintre aceștia, Lora a fost profund marcată. Artista a cerut disperată ajutorul celor din Bali pentru a avea grijă de pisoii rămași și a părăsit insula cu multă tristețe în suflet. Într-un video postat pe rețelele de socializare, Lora a povestit în lacrimi tot ce s-a întâmplat.

Din păcate, ultima zi în Bali nu a fost una fericită pentru Lora. Vedeta a povestit cum seara trecută a găsit animăluțele abandonate, după ce celelalte au fost atacate. Vedeta a apelat la ajutorul unor prieteni români aflați în resort, care i-au luat pe cei rămași.

„Asta e ultima zi de Bali pentru noi, dar nu asta este vestea tristă, ci că ăștia sunt singurii puiuți care au mai rămas, că frățiorii lor… din cinci au rămas doi, înțelegeți voi. I-am găsit azi-noapte întinși pe iarbă, am căzut din picioare, am crezut că mor, am început să urlu… A intrat un câine mare și negru în resort. Sunt foarte speriați, traumatizați, i-am luat în casă, dar problema este că plec azi. Am vorbit cu prieteni români care sunt aici, care au casă și curte, să mă ajute cu ei și cu mămica lor o perioadă, așa am reușit să le găsim familie. Bine că am salvat doi, vă imaginați ce a fost aici. I-aș lua în România, numai că durează două luni actele, am înțeles, am avut grijă de ei de când erau în burtică, mi-e greu să accept ce s-a întâmplat. Cam asta e cu legea junglei”, a spus Lora, pe Instagram, cu lacrimi în ochi.